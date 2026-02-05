El Gadex femení comença la fase d'ascens a casa i amb un duel decisiu pel primer lloc

Jornada clau al pavelló de Sol i Padrís per al Gadex femení en la lluita per l'ascens a Or. El club sabadellenc arrenca la segona fase de competició acollint la primera seu, i amb tres partits clau, després gairebé dos mesos d'aturada. "Les sensacions són molt bones. El cap de setmana passat vam jugar contra un equip de categoria superior i vam guanyar 6-4 després de remuntar un 0-3. Veig l'equip amb ganes. Hem augmentat la intensitat i els dies d'entrenaments en les últimes setmanes i arribarem amb bona dinàmica. Les jugadores estan molt motivades també per jugar a casa i amb l'afició", afirma el tècnic Lebis Furriols.
El Gadex, que va finalitzar primer de grup en la ronda anterior, arrenca la segona fase amb sis punts, i ara es veurà les cares amb els tres primers de l'altre grup amb un calendari que anirà 'in crescendo'. L'estrena serà dissabte a les 10 h davant de Burdinola IK. A la tarda, a les 16 h, s'enfrontaran al CDE Patinaje Línea Madrid, i tancaran la seu rebent diumenge a les 11:30 h el líder de l'altre grup, l'SR Torrelavega. "Penso que ens anirà bé tenir aquest calendari. Ens hem d'adaptar a la superfície, que la canviem per la cita, i agafar ritme. Espero que es noti en el tercer partit. Si guanyem el segon duel de la fase, penso que agafarem una bona distància amb el tercer i això ens podrà donar certa tranquil·litat, el nivell és molt alt, però tenim ambició. Si fem la feina, ens ho jugarem amb Torrelavega. Hem de sortir a guanyar, sabent que res és definitiu. Ens quedarà la segona volta, i per això també és important pensar en el gol-average, tant en cas de victòria com de derrota", analitza.
Encara quedaran dues seus després dels partits d'aquest cap de setmana en què el Gadex s'haurà de desplaçar lluny de casa. "Jugar a casa ha de ser una motivació i no una pressió. Lògicament, sempre volem guanyar i treballem per a aconseguir-ho, però on realment teníem pressió era a la primera fase on ens jugàvem aconseguir la permanència. Ara ens toca somiar i pensar que podem aconseguir coses maques", assegura Furriols. El camí cap a Or arrenca dissabte a Sol i Padrís.