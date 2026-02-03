"L'Eix Macià no és l'avinguda de Maria Cristina, però som de Sabadell i ens hem de creure el producte que tenim"

L'any va acabar a Sabadell, per catorzena vegada, amb la Cap d'Any Race. Una cursa que va aplegar 4.183 persones, en la seva edició més multitudinària, omplint l'Eix Macià i bona part dels carrers cèntrics de la ciutat. Ha passat poc més d'un mes des de la cita, però l'organització ha tornat a fer la festa grossa per celebrar i fer balanç d'un autèntic èxit de masses. "Ens omple d'orgull tot el que vam aconseguir. Som capital de l'esport també per tancar l'any. Tenim la tercera cursa de pagament més multitudinària de les sant silvestres de l'estat, només per darrere de Madrid i Barcelona. Tenim un projecte i un producte molt potent", afirma Aleix Ribell, president de WeRun i director de la cursa.
En total, 3.831 adults, 2.640 en la cursa dels cinc quilòmetres i 1.191 en la de deu, van fer més gran un esdeveniment que ha crescut enguany en un 11% respecte a l'edició de l'any passat. Postpandèmia, el creixement ha estat continuat, dels 1.600 del 2021 fins als 4.183 del 2025. "Per la trajectòria que portàvem, sabíem que estaríem en xifres superiors als 4.000, sense comptar els que corren sense dorsal, que continuen sent molts. És la demostració que tenim un bon producte i tot el que entra ho reinvertim per poder fer l'experiència millor per als corredors", assegura Ribell. Els 350 participants en les curses infantils, completen la xifra.
Més de la meitat dels competidors van venir de fora de la ciutat, 51,4%, mentre que un 76,9% són de fora del Vallès, una mostra més de la globalitat i dimensió del producte. Més d'un 25% dels corredors, a més, es van estrenar a la Cap d'Any Race. "El canvi a l'Eix Macià ens va costar d'aconseguir, però va ser un punt important per impulsar la cursa", assegura la regidora d'esports, Montse González. "És important que ciutats com Sabadell tinguin una personalitat pròpia i facin esdeveniments multitudinaris, que s'han de descentralitzar. Una cursa amb tanta participació és una gota d'aigua al mar per Barcelona i aquí és una gran festa. Les institucions hem de continuar apostant", afegeix Abel Garcia, secretari general d'esports de la Generalitat.
En la part més solidària, la Fundació AVAN també ha rebut en l'acte de cloenda el xec amb una xifra de 5.076 euros recaptats. Els reptes de futur, amb les xifres actuals, són difícils de preveure o pronosticar. "Volem continuar millorant el producte. Hem crescut molt en la de cinc quilòmetres, però en la de deu estem estancats. El repte ara és potenciar aquesta distància, per exemple, amb un circuit homologat i una millor experiència per al corredor. Estem en un moment de creixement i podem tenir un producte encara millor, sense perdre l'essència, això és de 'Pepetes per pepets i de pepets per pepetes'. L'Eix Macià no és l'avinguda de Maria Cristina i el Parc Catalunya no és la bocana del Poblenou, però som de Sabadell i ens ho hem de creure", apunta amb rotunditat Ribell.