Una mala primera meitat i un nefast arbitratge priven el CE Sabadell del triomf

Segon empat consecutiu a la Nova Creu Alta, però molt diferent del de fa vuit dies. El CE Sabadell s'ha deixat dos punts en la visita d'un combatiu i intens Juventud Torremolinos (2-2) a l'estadi. Els arlequinats s'han avançat en dues ocasions, en els primers compassos, i a l'inici del segon temps, però els malaguenys han igualat en ambdues ocasions, la segona després d'una falta clara sobre Urri que no ha estat assenyalada per una llei de l'avantatge inexistent que ha donat un col·legiat que ha desesperat els més de 5.100 arlequinats presents a la cita. Tot i l'ensopegada, el conjunt de Ferran Costa s'allunya a quatre punts de l'Alético Madrileño, que ha caigut davant de l'UD Ibiza.
Costa ha presentat un onze continuista amb dues novetats. Xavi Moreno, ocupant el carril dret, ha entrat en lloc del lesionat Sergi Segura, situant Ripoll com a central juntament amb Bonaldo i Genar Fornés. L'altre canvi respecte a l'equip que va empatar davant l'Alcorcón ha estat el retorn com a titular de Rodri Escudero, que ja havia tingut minuts les dues últimes setmanes i ha acompanyat Agustín Coscia a la punta en detriment d'Alan Godoy. A la banqueta, el tècnic ha recuperat Kaiser mentre que els fitxatges Nil Ruiz i Eneko Aguilar s'han estrenat en convocatòria.
Ha sortit bé el Centre d'Esports, tancant el Juventud Torremolinos a camp propi i generant bones oportunitats, sobretot per banda dreta amb un Moreno molt actiu. L'extrem cedit pel Valladolid ha tingut el primer amb un xut amb rosca que ha sortit desviat. Poc després, Escudero ha avançat els arlequinats rematant a boca de canó un refús del porter a un cop de cap de Bonaldo, poc abans del minut deu de joc. Amb l'1-0, els visitants s'han tret els complexos i han donat una passa endavant evident. Els malaguenys s'han fet amb el domini de l'esfèrica i han començat a generar ocasions per igualar.
Rafa Roldán ha tingut l'empat en una pilota morta que ha ramatat alt i, poc després, Fuoli ha estat providencial en un xut llunyà de Cristóbal Moreno que anava a l'escaire. Precisament el porter saragossà ha estat a punt de ser substituït després de patir una trepitjada en una acció fortuita, però finalment ha quedat en un ensurt. A l'altra banda del camp, malgrat que estava molt incòmode el conjunt de Ferran Costa, López-Pinto i Escudero, en una doble ocasió, han pogut duplicar l'avantatge. No obstant això, qui ha trobat porteria ha estat Pito Camacho amb un xut creuat que ha situat l'1-1 en el marcador. Primer gol encaixat en lliga a casa aquesta temporada. 945 minuts, repartits en onze partits i mig, d'imbatibilitat a la Nova Creu Alta.
En el llarg descompte ha pogut passar de tot. Urri, amb una volea alta, i Moreno, en una centrada enverinada que ha salvat el porter, han pogut fer el segon dels arlequinats, mentre que Pito Camacho amb un cop de cap desviat i Alejandro Camacho en una contra que ha salvat Fuoli han tingut l'opció de posar per davant els visitants. També hi ha hagut una dosi de polèmica amb un possible penal que han demanat els malaguenys, però que el col·legiat no ha sancionat després de revisar. No s'ha mogut més el marcador després d'un primer temps intens i amb alternatives a banda i banda del terreny de joc.
A la represa, Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Carlos García en el lloc de Ton Ripoll i el debut d'Eneko Aguilar, que s'ha situat a l'esquerra amb López-Pinto en posicions més avançades, per Coscia. Ha tornat a sortir intens el Centre d'Esports i ja en els primers instants Priego ha avisat amb un xut des de la frontal que ha aturat el porter. Poc després, Escudero ha rematat desviat en una pilota morta dins l'àrea. A l'acció posterior, Bonaldo ha pentinat al primer pal un servei de cantonada que Genar ha transformat a boca de canó per tornar a avançar els arlequinats.
Ha fet una millor gestió del resultat que en el primer temps el conjunt de Costa, però en una jugada aïllada, i polèmica, els malaguenys han tornat a igualar. El col·legiat ha deixat una llei de l'avantatge inexistent després d'una falta clara sobre Urri i, en la continuació, López-Pinto ha comès una errada que ha permès Camacho empatar el duel en el mà a mà amb Fuoli. La banqueta ha protestat amb èmfasi l'acció, però l'àrtbitre, Sergio Escriche, no ha canviat la decisió. Ha posat tota la carn a la graella el Sabadell amb les entrades Godoy, Miguelete i Rubén Martínez.
Ha tancat a la seva àrea el Centre d'Esports a un Torremolinos que s'ha defensat amb tot. Han demanat la revisió d'unes mans els arlequinats, però Escriche no les ha sancionat per venir de rebot. Ja en el descompte, el porter ha salvat el gol de Godoy en un cop de cap des de l'interior de l'àrea. Ha mort a la porteria rival el Sabadell fins a finalitzar un etern, però igualment curt, descompte en què no s'ha mogut més el marcador. Un altre empat a la Nova Creu Alta dels arlequinats que la pròxima setmana visitaran l'Eldense en un duel directe a la zona alta de la taula.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli; Ripoll (Carlos García, m. 46), Bonaldo, Genar, Moreno, Quadri, Urri, Priego (Miguelete, m. 82), López-Pinto (Rubén Martínez, m. 82), Escudero (Godoy, m. 72) i Coscia (Eneko Aguilar, m. 46).
Juventud Torremolinos: Fran Martínez; Fran García, Mérida, Dani Fernández (Hernández, m. 46), Climent, Alejandro Camacho (Alset, m. 89), Moreno (Gallego, m. 71), Pito Camacho (Diao, m. 77), Nico Delmonte, Gori (Ribeiro, m. 77) i Rafa Ramón.
Àrbitre: Sergio Escriche (comitè valencià). Grogues: Moreno, Priego, Urri, Martínez, Godoy, Carlos García; Fernández, Mérida, Gori, Ribeiro.
Gols: 1-0, Escudero m. 10; 1-1, Pito Camacho m. 45; 2-1, Genar m. 60; 2-2, Pito Camacho m. 70.
Incidències: 5.131 espectadors a la Nova Creu Alta.