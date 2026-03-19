“Les obres ens han allunyat la parada d’autobús, però habitualment ja la tenim massa lluny”. Veïns del Torrent del Capellà tornen a posar sobre la taula una reivindicació que fa anys que han traslladat als despatxos municipals: apropar la parada d’autobús al barri. Malgrat que la L80 travessa i fa parada en el barri en direcció nord, els veïns del Torrent que es volen desplaçar al Taulí, al Centre o als barris del sud tenen habitualment la parada a mig quilòmetre de distància. Una distància, diuen, que “desincentiva” que la gent gran faci ús d’aquest servei: “Hem de travessar el Parc del Nord o anar Torreguitart per anar en sentit Centre”, lamenta Sonia Rodríguez, resident i membre de l’associació de veïns del Torrent, que explica que han fet al·legacions al Pla de Mobilitat.
Ara, les obres han allunyat una mica més la parada, tot i que de forma temporal, i han avivat el debat d’apropar el servei: “Ens diuen que només s’allunya 200 metres, però és que ja la teníem prou lluny. Ara tenim la parada a 750 metres”. En aquest sentit, tornen a dirigir-se als responsables municipals per a exigir una solució temporal i que es replantegi el pas de l’autobús pel barri, ubicat amb un desnivell considerable respecte a Ca n’Oriac o Torreguitart. El que plantegen els veïns és que la L80 sigui simètrica: de la mateixa manera que puja pels carrers del barri, que baixi pels mateixos carrers. “Plantegem que l’autobús giri al carrer de l’Alcalde Moix en direcció nord, passi pels carrers Clavells i Hortènsies i vagi en direcció a Can Puiggener. És és volta, però beneficia al barri”, defensa Rodríguez.
Canvis en les línies L80 i F3
El tall de trànsit a la ronda de Collsalarca en sentit sud ha obligat a modificar de manera significativa el recorregut de les línies L80 i F3 de TUS, que des del 9 de març circulen desviades per l’avinguda de Matadepera, la plaça d’Espanya i l’avinguda de l’Alcalde Moix. La mesura, que no té data de finalització, afecta especialment tot l’entorn dels barris de Ca n’Oriac i el Torrent del Capellà, que veuen com diverses parades queden completament fora de servei fins a nou avís. El desviament és necessari per garantir la seguretat durant les obres que mantenen tallada la ronda.
Tot i la continuïtat del servei, el canvi implica que alguns punts habituals de pujada i baixada deixen de tenir cobertura temporalment. Amb el desviament en sentit sud –plaça Picasso i la Romànica–, les línies L80 i F3 no poden accedir al tram central de Collsalarca, a les parades La Llanera –tampoc en sentit nord– La Selva i València, que queden temporalment suprimides. La seva anul·lació obliga ara a desplaçar-se fins a les parades operatives més properes, situades a l’avinguda de Matadepera, plaça d’Espanya o Torreguitart, segons el punt d’origen.