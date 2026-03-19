Vidal Papers abaixa la persiana definitivament

El Vidal Papers del carrer de Sant Pere, al Centre, ja és història, després que el negoci no ha aixecat la persiana aquest dijous, 19 de març. Encara es preveu que mantingui algunes setmanes més la venda al majorista del carrer de Sant Pau, així com per internet, però el responsable del negoci, Jordi Vidal, apunta que també acabarà tancant pròximament. El punt final s'ha anat covant en els últims mesos, després que l'estiu passat Vidal ja va comunicar que abaixaria la persiana.
El tancament l'ha propiciat la davallada de vendes dels últims anys, accentuada des de la pandèmia, explica el gerent. Vidal remarca que el punt final "no és per jubilació, és forçat per motius econòmics”. El sabadellenc explicava fa uns dies al Diari que “no podem competir amb franquícies i basars, cada cop hi ha menys comerç i els joves compren més per internet”. Des que els seus pares van obrir la botiga el 1979, també han canviat els clients i, per exemple, bars, restaurants i pastisseries que hi compraven abans, ara ja no existeixen actualment.
I Jordi Vidal també assenyala que els canvis de costums comercials tenen a veure amb els distribuïdors, com Vidal Papers. Perquè per Internet, els proveïdors disposen de canals de venda propis que els deixen de banda.