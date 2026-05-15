Un veí troba un projectil al seu hort de Sabadell: "Semblava un pot d'esprai"

Agents dels Mossos d'Esquadra han retirat aquest divendres, 15 de maig, el que probablement seria un projectil de la Guerra Civil espanyola que havia quedat enterrat a l'horta del Fruiterar, a Can Puiggener, a prop del camí del riu Ripoll. El veí Josep Arrebola és l'horticultor que va trobar el projectil dijous a la tarda i explica al Diari que "semblava un pot d'esprai, però veient que la punta no era cilíndrica vaig pensar que era un obús".
Sense saber ben bé què era, el sabadellenc va agafar l'objecte amb les mans i el va desplaçar diversos metres per apartar-lo de la zona de pas pública i deixar-lo dintre del seu hort fins a l'arribada dels Mossos. "El vaig posar a l'hort perquè estigués tancat", relata. Arrebola va trobar el projectil quan estava arrencant arrels de canya americana amb una aixada, i d'un cop en alguna cosa que primer semblava una pedra va acabar sortint aquest projectil, d'uns 6,5 cm de diàmetre d'ample i uns 24,5 cm de llarg. El pes el situa en tres quilos ja que l'objecte mantenia la càrrega a l'interior. És el primer cop que aquest horticultor es troba en una situació així. "La sorpresa va ser majúscula, fins que no ho tens a la mà no pots imaginar el que és", detalla. Arrebola retira canya americana per evitar que envaeixi el seu hort i la substitueix per llorers.
Fonts dels Mossos d'Esquadra indiquen que és habitual que cada setmana apareguin projectils d'aquestes característiques arreu de Catalunya. Agents especialistes en la desactivació d'explosius, Tedax, s'encarreguen de retirar-los.
El nucli urbà de Sabadell no es va veure afectat per bombardejos durant la Guerra Civil, però sí que n'hi va haver dos de significatius fora de l'àrea urbana. Un està documentat del 13 de març de 1937, a l'aeroport de Sabadell; i l'altre, del 25 de gener del 1939, a Can Puiggener i l'àmbit del pont de la Salut, a prop, per tant, de la zona on ara s'ha localitzat aquest projectil. S'ha de tenir en compte que l'aeròdrom sabadellenc es va inaugurar l'agost de 1934 i, amb l'esclat de la guerra, va ser militaritzat i ampliat per ser utilitzat com a base de les forces aèries republicanes, que també hi van tenir arsenal i polvorí. A banda, a la fàbrica Baygual Llonch (Can Feu) es fabricaven els avions Polikàrpov I-15, coneguts com a 'xatos', de l'exèrcit republicà.