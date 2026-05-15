Les Musicades que uneixen i apropen el talent artístic femení

Les Musicades celebren avui la cinquena edició convertides ja en una cita consolidada del calendari cultural sabadellenc. La iniciativa de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional culminarà amb una gran marató de concerts al Teatre Principal i a la plaça de Sant Roc, on participaran més de 200 alumnes i professorat del centre en 42 actuacions.
La proposta manté intacte el seu esperit reivindicatiu: donar visibilitat a les dones compositores i crear referents femenins dins el món de la música. Enguany, a més, l’edició posa el focus en la figura de la compositora i pedagoga sabadellenca Narcisa Freixas, coincidint amb la commemoració del seu any.
“Les Musicades sempre tenen aquest aire reivindicatiu, però també festiu”, explica Imma Trepat, una de les coordinadores del projecte i professora del Conservatori. “L’alumnat té la possibilitat d’introduir-se dins la vida cultural de Sabadell, actuar en equipaments professionals i mostrar tota la feina que es fa durant el curs”, afegeix.
Precisament, les actuacions s’han preparat al llarg de tot l’any acadèmic. Els alumnes han treballat repertori escrit per dones i avui el portaran als escenaris de la ciutat. Una de les cites destacades serà la interpretació conjunta de l’Orquestra Stradivari i els cors infantils del centre, que oferiran un homenatge a Narcisa Freixas amb tres peces arranjades especialment per a l’ocasió.
La marató de concerts començarà aquest dissabte al matí a les 10 h al Saló del Teatre Principal, amb actuacions de solistes i grups de cambra fins a les 14 h. Durant el matí també se sortejaran entrades dobles per a concerts vinculats a figures femenines destacades del panorama musical.
A la tarda, les Musicades sortiran al carrer amb un gran concert final a la plaça de Sant Roc, entre les 18.30 i les 19.30 h. Hi participaran combos de música moderna i grans formacions orquestrals i corals del centre. “Hi haurà més d’un centenar de persones a l’escenari i serà molt espectacular”, avança Trepat. Aquest any es podran escoltar obres d’una quarantena de compositores, aproximadament la meitat històriques i l’altra meitat contemporànies. Amb aquesta cinquena edició, les Musicades arribaran a la fita d’haver programat música de 127 compositores diferents.
“Obrir-nos a la ciutat d’aquesta manera tan gran i vistosa ens motiva molt”, assegura Trepat. “No només reivindiquem les creadores, sinó que també mostrem el nivell dels alumnes i tota la feina del professorat”.
La coordinadora també destaca el caràcter col·laboratiu del projecte, possible gràcies a la implicació de professorat, alumnat i entitats culturals de la ciutat. Per la seva banda, el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés remarca que “la visibilització del talent femení continua sent una tasca pendent també en l’àmbit musical”. En aquest sentit, considera que les Musicades contribueixen “a crear nous referents i avançar en igualtat, obrint el projecte a tota la ciutat”.
La coordinadora també posa en valor la xarxa de col·laboracions que ha crescut al voltant del projecte. Les Musicades compten amb el suport d’entitats i institucions culturals de la ciutat, com Joventuts Musicals o la Simfònica del Vallès, que enguany han cedit entrades per als sortejos previstos durant la jornada. “Gràcies a aquest teixit col·laboratiu les Musicades es poden fer”, assegura Trepat.