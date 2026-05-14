Més agents de Policia Municipal i càmeres de videovigilància a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell continua incorporant nous recursos humans, tecnològics i operatius en el marc del procés de reforç del servei de seguretat a la ciutat. Les actuacions s’han donat a conèixer en el marc de la Junta Local de Seguretat, on s’han compartit les principals línies de treball en matèria de convivència i seguretat ciutadana. Segons fonts municipals, s'han introduït nous efectius, s'han posat en marxa noves unitats operatives, s'ha ampliat la xarxa de videovigilància i s'han incorporat nous recursos materials i tecnològics.
En l’àmbit de personal, el cos policial suma 30 nous agents dins d’aquest mandat. D’aquests,15 ja s’han incorporat al servei actiu, mentre que la resta es troba actualment en formació a l’acadèmia i s’incorporarà a l’agost. A aquests efectius s’hi afegiran cinc agents interins durant l’estiu, amb l’objectiu de reforçar el servei en períodes de més activitat. Amb aquestes incorporacions, la plantilla s’acostarà als 300 efectius, una xifra que suposa el nivell més alt assolit fins ara pel cos. El reforç de personal es complementa amb la reorganització de dispositius i la creació de noves unitats operatives.
En paral·lel, s’està ampliant la xarxa de videovigilància del municipi, que actualment compta amb 116 càmeres en funcionament. Les darreres s’han instal·lat en espais amb alta afluència de persones, com el passeig de la Plaça Major, la plaça del Pi i la plaça de la Creu de Barberà i està previst instal·lar-ne una trentena més en punts estratègics de la ciutat, especialment en entorns de gran afluència i estacions de transport públic. Amb aquesta ampliació, la xarxa s’acostarà als 150 punts de control.
També s’han posat en marxa millores en les dependències policials, amb la creació d’un nou Centre de Comandament i la reforma de la recepció de Can Marcet, amb l’objectiu de modernitzar la gestió del servei i l’atenció ciutadana. Pel que fa a la presència al carrer, s’ha reforçat la unitat de proximitat i s’està treballant en la posada en marxa d’un nou dispositiu format per dues furgonetes i 14 agents –a part de les deu motos que ja s'han presentat–. Aquesta unitat actuarà a tota la ciutat i tindrà especial presència les nits de divendres i dissabte a les zones amb més activitat nocturna.