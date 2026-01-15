ARA A PORTADA

"Tenim un compromís amb la seguretat": la Policia Municipal de Sabadell incorpora 50 nous agents al cos

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, els ha donat la benvinguda al Saló de Plens de l'Ajuntament

Publicat el 15 de gener de 2026 a les 19:14

La Policia Municipal de Sabadell comptarà amb els serveis de 50 nous agents al cos de seguretat. Aquesta tarda, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell, l'alcaldessa Marta Farrés ha donat la benvinguda als nous efectius, que inclouen membres de les promocions del 2023, 2024 i 2025, així com comandaments que han promocionat dins de la mateixa organització. Amb aquestes incorporacions –provinents d'oposició, de cossos d'altres municipis o promoció interna– i amb les que es preveu completar l'any que ve, la plantilla de la Policia Municipal arribarà a les 300 places, un compromís que va adquirir el Govern Municipal per arribar a la xifra més alta assolida des que existeix el cos. "Aquestes incorporacions són una mostra clara del compromís del govern municipal amb la seguretat i amb una Policia Municipal propera, ben preparada i present a tots els barris de la ciutat”, ha assegurat Farrés.

A l’ampliació de la plantilla s’hi sumen diverses actuacions per millorar els recursos i infraestructures del cos. “Continuem reforçant el cos tant en nombre de places com en recursos i equipaments, perquè puguin desenvolupar la seva feina amb les millors condicions possibles i oferir un servei de qualitat a la ciutadania”, ha dit l'alcaldessa. Una de les millores més destacades és la posada en marxa del nou Centre de Comandament de Cal Marcet, des d’on es gestiona l’operativa de les més de 100 càmeres de videovigilància instal·lades a la ciutat. També s’ha dut a terme la renovació de la recepció de Cal Marcet, amb la creació d’una zona de tramitació d’atestats i un espai exclusiu per a ús intern dels agents. Aquestes actuacions formen part d’un conjunt de millores que continuaran l'any vinent, com la renovació del magatzem i la millora dels vestuaris de la Policia Municipal. 

