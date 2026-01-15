ARA A PORTADA
Sabadell posarà pisos socials a la venda i farà pagar més IBI als habitatges buits Albert Acín Serra
VIDEO | Tanca una de les botigues de la pastisseria Sant Marc per la "competència ferotge" Marta Ordóñez
Ita Sabadell obre un nou centre: "Respon al notable augment de la demanda d'atenció psicològica" Sergi Gonzàlez Reginaldo
"Tenim un compromís amb la seguretat": la Policia Municipal de Sabadell incorpora 50 nous agents al cos
L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, els ha donat la benvinguda al Saló de Plens de l'Ajuntament