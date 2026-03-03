Un any del trasllat del mercat ambulant de Campoamor: “Les opinions estan dividides”

Un any després del trasllat temporal del mercat ambulant de Campoamor al passeig d’Espronceda —motivada per les obres de transformació previstes a l’entorn del carrer dels Reis Catòlics— les opinions estan dividides: mentre uns marxants asseguren que han guanyat més visibilitat, els de la part més baixa del carrer assenyalen que han perdut clientela.
Una part dels marxants lamenta que el canvi d’ubicació els ha perjudicat directament. És el cas de Jaume Ferrer, que assegura que des del trasllat “venia molt més” quan les parades s’instal·laven al punt original. Recorda que, abans del moviment, “el mercat comptava amb 104 parades”, mentre que “ara hi ha 87 llicències actives”. Segons explica, la nova distribució afavoreix sobretot qui s’ha situat a la zona més propera a la Creu: “Els que estan en aquella part s’hi beneficien més que els que estem a la part baixa”.
Altres paradistes, però, hi surten guanyant i consideren que el mercat ha guanyat cohesió, visibilitat i ordre. La Margarita, venedora del mercat dels dijous, explica que els paradistes estan “compactats”, fet que els fa “més visibles”. A parer seu, aquesta configuració facilita el pas de la gent i dona una sensació d’unitat que abans no hi era. També Eduyis Muñoz explica que ha estat un canvi en positiu: “M’agradaria que el canvi fos definitiu, abans no semblava un mercat ambulant”, sosté.
La visió tampoc és unànime entre els representants històrics del sector. Núria Castillo, marxant i expresidenta de l’antiga Associació de Marxants de Sabadell, defensa que l’opció del passeig d’Espronceda era “la més atractiva” de les alternatives plantejades per l’Ajuntament quan es va anunciar el trasllat. “Queda un mercat molt maco i molt atractiu, tot en un carrer lineal i sense transversals, i això dona igualtat d’oportunitats per a tothom i un espai agradable per passejar”, explica.
Castillo destaca que la nova configuració facilita també la logística: “L’espai és ample i podem deixar les furgonetes darrere mateix de la parada”. Tot i això, reconeix que l’impacte econòmic del canvi és desigual. “Hi ha qui està millor, qui està pitjor i qui està igual. En el meu cas, no he notat ni millor caixa ni pitjor”, afirma. En el seu sector —roba infantil— sí percep que el pas de famílies que porten els infants a l’escola propera pot afavorir-los, però admet que, en general, “l’opinió està molt dividida”.
Les opinions entre la clientela també són diverses. Una part coincideix que l’ambient ha decaigut: “Abans hi havia més moviment a la zona, més vida, i ara la sensació és que hi ha menys gent”, expliquen alguns veïns enquestats. També remarquen que “hi ha menys parades”, fet que contribueix a la percepció d’un mercat "més petit". D’altres, en canvi, valoren positivament que les parades estiguin alineades en un sol eix.
El canvi d’ubicació es mantindrà mentre durin els treballs de millora urbanística previstos a la zona. L’actuació principal és el Jardí del Sud, una nova zona verda de 11.000 m2 que transformarà l’antic camp de futbol del carrer dels Reis Catòlics en un espai enjardinat per al descans i el lleure. Paral·lelament, es construirà el nou Mercat de Campoamor i s’ordenarà l’aparcament en superfície entre el futur mercat i el CAP. Les obres també inclouen actuacions als carrers de Diego de Almagro —on es crearan 22 noves places d’estacionament— i Josep Comas, que en sumarà 57 més.