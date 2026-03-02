Fuerteventura, Sardenya i Praga entre les 28 destinacions per a les Vacances de la Gent Gran

El programa Vacances de la Gent Gran arribarà enguany a 28 destinacions, dues més a Espanya respecte de l’any passat, amb 5 novetats en total. En conjunt, l’oferta ha crescut un 40% en dos anys, amb la voluntat d’adaptar-se a les diferents situacions i preferències de la gent gran de la ciutat. “Ampliem l’oferta perquè tothom pugui trobar el seu lloc i viure aquesta experiència, independentment de la seva situació econòmica o capacitat física”, remarca l’alcaldessa Marta Farrés.
Pel que fa a les noves incorporacions, dins d’Espanya i les Illes s’afegeixen Fuerteventura i Salamanca: Terra d’Història, que substitueix la destinació de Castella de l’any passat. En l’àmbit internacional, s’incorporen Sardenya i L’Apúlia (Itàlia), i a Croàcia s’afegeix Split, que se suma a Dubrovnik, que es manté al programa. Entre les destinacions estatals que es mantenen hi ha Astúries, Cantàbria, Costa de Cadis, Galícia, Costa de Huelva, Navarra, Lanzarote i Tenerife. En l'àmbit internacional, el programa inclou Itàlia (Vicenza, La Toscana, Nàpols, Sardenya i L’Apúlia), Portugal, Praga (República Txeca), Malta, Eslovàquia, Polònia, Eslovènia i Croàcia. També es mantenen els viatges als mercats de Nadal, amb estades a Praga o combinades a Bratislava i Viena.
La nova edició es desenvoluparà entre la tardor d’enguany i la primavera de 2027. Els viatges inclouen trasllats des de Sabadell, hotel amb pensió completa, excursions, assegurança i guies socioculturals amb coneixements d’idiomes en els desplaçaments internacionals. Segons l’alcaldessa, es tracta d’un servei complet que permet viatjar “amb tranquil·litat i amb el suport de l’Ajuntament al darrere”.
Hi ha un total de 3.500 places, que s’adrecen a persones majors de 65 anys empadronades a Sabadell com a mínim sis mesos abans de la inscripció, i a persones d’entre 60 i 64 anys que siguin jubilades o pensionistes. També hi poden viatjar el cònjuge o parella, encara que no superi els 60 anys, sempre que estigui empadronat al mateix domicili; així com un fill o filla amb discapacitat acreditada. Segons les darreres enquestes de satisfacció, un 82% de les persones participants valoren els viatges entre bé i excel·lent, amb una mitjana del 41,2% que els qualifica d’excel·lents. Destaquen especialment el tracte humà, la professionalitat i el suport durant els desplaçaments.
Els preus es mantenen respecte de l’edició anterior i oscil·len entre 340 i 1.075 euros. A més, es preveuen bonificacions de fins al 75%, en qualsevol de les destinacions, per a persones amb menys recursos, amb l’objectiu d’afavorir l’equitat en l’accés. Les inscripcions es podran formalitzar del 9 al 31 de març, de manera presencial a la Biblioteca Vapor Badia i als centres cívics de Ca n’Oriac, Can Rull i la Creu de Barberà, o en línia a www.sabadell.cat/gentgran.