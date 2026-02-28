Els Ballesteros celebren el Dia d’Andalusia amb tradició, música i memòria migratòria

L’Agrupació Andalusa de San Sebastián de los Ballesteros ha celebrat aquest dissabte a Can Rull el Dia d’Andalusia. L’acte, que ha tingut lloc a les 20.00 hores a la seu de l'entitat, ha combinat reflexió històrica, música en directe i ball tradicional, reunint socis, familiars i veïns en un ambient festiu i emotiu.
La celebració ha arrencat amb una conferència dedicada a Andalusia i al fenomen migratori, un tema molt vinculat a la història personal de molts membres de l’entitat. El president de l’agrupació, Joaquín Lesmes, ha detallat, que la jornada "s’ha estructurat alternant intervencions culturals i actuacions musicals per mantenir un ritme dinàmic durant tota la tarda".
Així, després de les primeres interpretacions del coro rociero, s’ha desenvolupat la conferència, d’uns trenta minuts aproximadament, abans de reprendre les actuacions amb noves sevillanes i peces tradicionals. Un dels moments més simbòlics ha estat la interpretació dels himnes d’Andalusia i Catalunya, cantats tots dos pel coro rociero de l'entitat, reflectint la doble identitat cultural que defineix bona part de la comunitat andalusa establerta a Catalunya.
Per a Lesmes, la commemoració té un valor especialment emocional: "Porto seixanta anys vivint a Catalunya, però Andalusia sempre la tinc al cor". El president ha remarcat també la importància de transmetre la memòria migratòria a les noves generacions: "A la conferència hem parlat de la migració andalusa dels anys seixanta i setanta, comentant algunes anècdotes que vam viure durant aquell temps".
Segons l’organització, l’assistència ha estat d’unes vuitanta persones, consolidant una celebració que cada any reforça els vincles entre cultura, identitat i convivència. La vetllada s’ha tancat amb un aperitiu compartit amb canapès i begudes, que ha permès als assistents continuar conversant i compartir experiències en un ambient proper.
