“Sabadell té un registre molt acurat del sensellarisme”

Sabadell defensa la precisió del seu registre de sensellarisme davant la lectura que la situava com la tercera ciutat catalana amb més persones vivint al carrer, segons les dades fetes públiques pel síndic de Catalunya. Les 428 persones comptabilitzades, apunten fonts municipals, no equivalen necessàriament a ciutadans dormint al carrer, sinó que inclouen totes les situacions d’exclusió residencial definides pel sistema Ethos: des de persones sense sostre fins a allotjaments temporals, habitatges insegurs o inadequats.
“Cada municipi fa el seu recompte de manera diferent i Sabadell és dels que en té un de més acurat”, remarquen. El mapa de sensellarisme del Síndic de Greuges de Catalunya, que atribuïa 428 casos i situava la ciutat darrere de Barcelona i Badalona, descrivia el 60% de persones sensellar es troben al carrer.Però l’Ajuntament matisa que el recompte local és més ampli
La regidora d’Acció Social, Laura Pineda, explica que el perfil predominant “és el de persones soles, sense càrregues familiars i situades en alguna de les categories Ethos”. Detalla que la ciutat hi actua amb equips especialitzats, sortides nocturnes, el projecte Sabadell Sostre i la cessió d’habitatges a entitats socials per facilitar processos de promoció residencial. “També es reforça el dispositiu d’hivern a través de l’operació fred, amb espais de pernocta i més presència al carrer en episodis de baixes temperatures”, afegeix.
Pineda remarca que el govern municipal “ha incrementat recursos i treballa per sumar noves entitats que ajudin a fer front a aquesta realitat”, i recorda que la ciutat està pendent de les directrius de la Generalitat, “perquè és un problema estructural de país”.