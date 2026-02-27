ARA A PORTADA

Sabadell

Detenen una dona en un domicili de Sabadell com a presumpta autora d'un apunyalament

La detinguda hauria ferit el seu marit amb una arma blanca i els Mossos d'Esquadra tenen una investigació oberta

Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 11:33
Actualitzat el 27 de febrer de 2026 a les 11:44

Els Mossos d’Esquadra van detenir una dona de 58 anys a Sabadell aquest dijous a la nit, segonts fonts oficials del cos. Des de la policia catalana asseguren que hi ha una investigació oberta per esclarir què va passar en un domicili del carrer d’Ordesa, a Ca n'Oriac, segons apunta ElCaso, on es va produir una agressió amb arma blanca després d'una baralla. Tal com diu el mateix mitjà, la detinguda hauria apunyalat el seu marit i va ser ella mateixa qui va alertar el 112, assegurant que l’home estava greument ferit. En arribar al domicili, tots dos van ser atesos pels serveis sanitaris i van ser traslladats a un centre hospitalari. 

Segons la versió inicial facilitada per la dona, l’agressió amb el ganivet s’hauria produït en un context de defensa davant una presumpta agressió sexual. Malgrat això, els Mossos l'haurien detingut com a presumpta autora d’una temptativa d’homicidi. La policia catalana manté la investigació oberta per determinar amb exactitud com es van desenvolupar els fets i si es pot considerar un cas de legítima defensa.

