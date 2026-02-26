Nomenen un consell per trobar director per a Ràdio Sabadell, sense rumb des de fa nou anys

Fa nou anys que Ràdio Sabadell no té direcció. Entre 2016 i 2017, Montse Pérez va dirigir-la, però un any i escaig més tard va presentar la seva renúncia. A efectes pràctics, l'emissora està en una situació d'incertesa des de 2012. En un intent de desencallar-ho, la situació del mitjà públic va tractar-se dilluns al ple municipal, on es va aprovar la constitució d'un Consell Consultiu i Assessor. La seva funció principal serà la formulació de l’informe preceptiu per al nomenament del nou director o directora. Igualment, l'ens farà seguiment de la programació i continguts del mitjà municipal, formularà propostes i recomanacions i vetllarà pel compliment dels objectius que té marcats l'emissora, com donar a conèixer l’activitat municipal o l'accés als serveis de la ciutat.
L'Ajuntament reserva per al funcionament de Ràdio Sabadell més d'1,2 milions d'euros en el pressupost municipal. És una quantia econòmica que no s'acaba de traduir en resultats d'audiència: el gener de 2026 la corporació pública va registrar 56.408 usuaris, la meitat que l'iSabadell (123.103) i una sisena part que Diari de Sabadell (309.439). El nou consell va rebre llum verda de tots els grups municipals, a excepció de la ultradreta que va votar en contra i del regidor no adscrit, que va abstenir-se.
Ràdio Sabadell, tal com es coneix avui, va néixer a començaments del segle XXI, quan l’Ajuntament, aleshores sota el mandat de l’alcalde Manuel Bustos, va voler recuperar el mitjà després de dècades sense que estigués consolidada com a emissora pública.
Qui configura el consell?
El nou Consell Consultiu l’integraran un representant de cada grup municipal (PSC, ERC, Junts per Sabadell, SBD En Comú Podem, Crida per Sabadell, PP i VOX); representants del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), Fundació Bosch i Cardellach, Cambra de Comerç de Sabadell, Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), Club Natació Sabadell (CNS) i Plataforma Vàlua. I també Virginia Luzón, Sara González, Xavier Andreu i Aleix Parisé. Tanmateix, en aquest procés pensat per a un mitjà de comunicació no hi haurà representació de cap altre mitjà del municipi, com sí que es va donar en el darrer procés consultatiu sobre l'emissora.