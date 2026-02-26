ARA A PORTADA
Homenatge a Jordi Roca i Tubau, “l’artista total” que desperta una estima unànime Guillem Plans Roca
Ser titulat exprés en una formació universitària de menys de 30 dies: "Qui m'ho hauria dit, amb 60 anys!" Marc Béjar Permanyer
El nou aparcament de l'Eix Macià serà gratuït i estarà acabat a principis del 2027 Jan Cañadell Puigmartí
Els usuaris, en contra de l'estat actual de l'aparcament de l'Eix Macià: "Hi fallen moltes coses!" Jan Cañadell Puigmartí
Dos ferits en una topada frontal de dos cotxes en el pont de travessa la C-58
Els fets van passar dimecres al vespre en el tram entre Sabadell i Sant Quirze