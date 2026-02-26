ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Dos ferits en una topada frontal de dos cotxes en el pont de travessa la C-58

Els fets van passar dimecres al vespre en el tram entre Sabadell i Sant Quirze

Publicat el 26 de febrer de 2026 a les 09:28

Ensurt a la xarxa viària vallesana. Una aparatosa topada frontal entre dos vehicles va deixar els dos conductors ferits, els únics ocupants dels dos cotxes implicats. Els fets van passar cap a dos quarts de nou del vespre de dimecres, a la ronda d'Arraona, a l'altura del pont que travessa la C-58, en el tram d'entrada a Sant Quirze des de Sabadell.

Ràpidament, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més del SEM i Policia Local, es van desplaçar fins a l'indret. Els efectius van atendre els ferits, lleus, que van poder sortir pel seu propi peu. La via va quedar durant uns minuts tallada al trànsit i tècnics d'urbanisme havien de revisar durant aquest dijous les conseqüències de la topada en la infraestructura, visiblement malmesa en aquest punt. Els bombers van fer les tasques de neteja de l'espai i van fer comprovacions per determinar si era segur l'estat del pont. Un cop fetes les revisions, van tornar a parc.

Fotos de Juanma Peláez:

