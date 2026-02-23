ARA A PORTADA

Sant Quirze del Vallès

Caos per arrencar la setmana a la xarxa viària per un accident a la C-58

La congestió afecta especialment la zona entre Terrassa i Sant Quirze en sentit Barcelona

  • Trànsit a la C-58 al seu pas per Sant Quirze -
Publicat el 23 de febrer de 2026 a les 09:40

Inici de setmana especialment complicat a la xarxa viària que connecta els municipis vallesans amb Barcelona. A la C-58, hi ha retencions entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona des de primera hora de dilluns per culpa d'un accident que ocupava el voral. En la mateixa carretera, també hi ha cua de Montcada al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona.

Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, les cues s'han viscut també a la C-33 de Montcada a Barcelona i a la C-59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans. A més, en direcció a la capital catalana, la C-16 presentava congestió a l'altura de Sant Cugat.

 

Notícies recomenades