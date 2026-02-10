Waka Sabadell, l'últim vestigi original de l'antiga Zona Hermètica

La notícia del tancament de la discoteca Waka Sabadell, a Sant Quirze, va córrer com la pólvora pels grups de joves i famílies acostumades a freqüentar l'establiment. Fa cinc anys, l'Ajuntament va aprovar una modificació d'usos que afectava el local d'oci, que es troba en sòl industrial, amb un marge de temps d'adaptació de les activitats econòmiques que s'hi duien a terme. Aquest termini venç el mes d'abril, i donat que l'empresa no ha fet cap canvi, haurà d'abaixar la persiana de manera definitiva. "Vam aprovar una modificació d'usos fa cinc anys, amb un temps d'adaptació de les activitats econòmiques afectades, que a l'abril venç", confirmaven sobre les informacions publicades als mitjans. És, en clau local, una victòria del govern municipal, que vol repensar el model d'una zona estigmatitzada per una sèrie d'episodis que van esquitxar en el passat l'indret.
L'adeu de Waka, que segons expliquen les mateixes veus s'ha de fer efectiu aquest mes d'abril, suposa acomiadar l'últim gran testimoni d'un model d'oci nocturn que va tenir a la Zona Hermètica un focus d'activitat sense parangó en la geografia catalana. Alhora, es posa fi, així, a una relació d'estira-i-arronsa entre empresa i consistori derivada de problemes vinculats a la convivència i a la seguretat a la discoteca i a l'entorn, amb baralles entre clients i fins i tot de personal de seguretat del local protagonitzant agressions.
DrinkKing, Maloa i Bliss, les sales avui
Waka Sabadell és l'últim reducte original de l'antiga àrea d'oci nocturn al Vallès, després que l'Ajuntament de Sabadell obligués a tancar tots els locals el juliol de 2018, fruit d'un acord del ple. Es posava fi a 25 anys d'història d'un àmbit que es va crear per evitar que el jovent hagués de marxar de la ciutat per sortir de festa a l'àmbit on hi havia l'antiga empresa Unidad Hermética. El tancament del cantó sabadellenc, però, va deixar com a darrers hereus de l'imperi nocturn el local de l'actual Waka, que tot i ser al terme municipal de Sant Quirze s'apropiava del nom de Sabadell. Ara, a la zona quedaran dues discoteques obertes recentment i d'acord amb el nou ordenament a Sabadell, DrinkKing i Maloa, a més del pub musical Bliss. Tot plegat, però, lluny de les capacitats de sala que té Waka.
Anys moguts al Waka
Tot i que en els darrers mesos no hi ha hagut casos destacats vinculats a la discoteca, l'espai, situat a la Zona Hermètica i on antigament hi havia hagut altres discoteques com Global, ha estat objecte de polèmiques. Agressions del personal de seguretat a un jove el 2021 atribuïdes a conductes racistes van desembocar en aldarulls i una concentració d'un miler de persones que reclamaven el tancament del local, que van acabar amb tres ferits.
El febrer del 2022 dos homes van quedar detinguts acusats d'agredir sexualment una dona a la discoteca, i al juliol d'aquell mateix any es va denunciar una nova agressió d'aquest tipus. Ja al setembre Inspecció de Treball va sancionar el local i tres empreses subcontractades amb 152.174 euros per tenir porters sense contracte i menors treballant, i al desembre un vídeo en què es veia una menor fent una fel·lació a un altre menor va circular per les xarxes, fet que va dur l'Ajuntament santquirzenc a denunciar una situació "d'indefensió" per "l'activitat insegura i problemàtica" a la discoteca.
Tot plegat va tensar la relació entre l'Ajuntament, liderat per ERC, i el llavors govern de Pere Aragonès, del mateix partit. Fruit de la situació, al gener es va fer una macrobatuda el gener del 2023 amb desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra, que van fer un escorcoll en profunditat en plena sessió musical per detectar si hi havia drogues o armes blanques, entre d'altres.