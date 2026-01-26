ARA A PORTADA

Més cites per a la celebració de matrimonis civils a Sant Quirze davant l’alta demanda

El consistori ha obert dues noves franges

  • Obert el calendari de casaments per a 2026
Publicat el 26 de gener de 2026 a les 14:45

Més opcions al calendari. L’Ajuntament de Sant Quirze ha ampliat el nombre de cites disponibles per a la celebració de matrimonis civils al consistori, davant l’elevat volum de sol·licituds que es registren actualment. Concretament, els divendres en què se celebren casaments al despatx d’Alcaldia s’han habilitat dues franges addicionals, que se sumen a les dues que ja s’oferien fins ara. L’objectiu és facilitar l’accés a aquest servei i donar resposta a la demanda existent.

Les persones interessades poden consultar la disponibilitat i reservar cita prèvia a través del calendari de reserves. Així mateix, tota la informació relacionada amb el tràmit de celebració del matrimoni civil a l’Ajuntament, així com els requisits i la documentació necessària, es pot consultar al web municipal. Amb aquesta ampliació, l’Ajuntament reafirma el seu compromís d’adaptar els serveis municipals a les necessitats de la ciutadania.

