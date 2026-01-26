ARA A PORTADA
Sabadell busca alternatives davant el col·lapse de Rodalies: "No em puc permetre perdre un altre dia de feina" Marta Ordóñez
-
Desconcert absolut a Rodalies per diverses aturades del servei, que funciona intermitentment i amb retards Redacció
-
Sabadell reactiva el concurs per construir 30 pisos de lloguer assequible i un supermercat a la Roureda Marta Ordóñez
-
-
El Ryan, el jove australià que ha canviat la manera d'aprendre l'anglès a l'escola Torreguitart: "Ha encaixat molt bé!" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Més cites per a la celebració de matrimonis civils a Sant Quirze davant l’alta demanda
El consistori ha obert dues noves franges