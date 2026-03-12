Cas Mercuri: Capdevila assegura que es va reunir amb Melquíades Garrido "per cortesia"

La que va ser tinenta d’alcalde d’Economia a Sabadell, Montserrat Capdevila, assenyalada per un responsable dels Mossos de ser l'"inici del tràfic d'influències" en el cas Mercuri, ha declarat aquest dimecres en la tercera jornada del judici de la peça 21 de la mateixa causa. Capdevila, de qui la Crida n'ha demanat la dimissió del seu càrrec públic, ha explicat que es va reunir amb Melquíades Garrido “per cortesia” i que durant la trobada només recorda que li va fer una consulta “sobre uns albarans”. Segons ha dit, va traslladar la qüestió a Josep Abellán, coordinador d’Economia al consistori, perquè “no era de la seva competència”. També ha afirmat que Garrido mai li va demanar que fes “els ulls grossos” i que, si ho hagués fet, “hauria reaccionat malament”.
En la sessió també han declarat diversos acusats i testimonis. Luisa Joaquina Garrido, filla de Melquíades Garrido, ha explicat que treballava com a secretària a l’empresa del seu pare i que es va negar a emetre una factura amb una data que no coincidia amb els treballs fets quan li ho va demanar Antoni Sitjas, propietari del concessionari implicat. Davant la petició d’albarans com a alternativa, el va derivar directament a parlar amb el seu pare.
El constructor Carles Adrobau per la seva banda, ha reconegut que va emetre una factura pels treballs d’ampliació del concessionari a nom de la seva empresa, tot i que no els va fer. Ha explicat que ho va realitzar a instàncies del seu pare i que no coneixia Melquíades Garrido. Segons ha dit, va emetre la factura “sense saber-ne res” i ha assegurat que no era conscient que fos una factura falsa. Capdevila també ha relatat que, després de la reunió amb Garrido, li va confirmar per telèfon que el cas el portava Abellán, “una persona de confiança”, i que estaven mirant “la manera de fer-ho sense generar problemes”. Tot i això, ha assegurat que no va donar importància al tema i que no sabia que l’objectiu final era aconseguir una factura per justificar unes obres en un expedient de regularització de l’IAE.
Per la seva banda, Xavier Izquierdo, aleshores coordinador d’Urbanisme i Espai Públic, i Josep Abellán han negat tenir cap relació amb Garrido. Abellán ha explicat que li deien que el cas s’estava gestionant per “treure-se’l de sobre”, perquè era “una persona molt pesada, vehement i insistent”. També ha reconegut que sabia que els albarans “no eren jurídicament vàlids per acreditar les obres”, però que no li ho va dir per evitar que insistís encara més. La sessió, finalment, també ha comptat amb la declaració de Josep Teixidó, cap de la unitat d’Inspecció Tributària.