Nous usuaris a les estacions de Rodalies de Sabadell atrets per la gratuïtat: “Em va molt bé”

Les estacions de Rodalies de Sabadell han guanyat nous usuaris amb l’activació de la gratuïtat del servei. A les tres estacions de la ciutat, diversos usuaris asseguren que la mesura els ha animat a provar el servei i, en alguns casos, fins i tot a replantejar-se els seus hàbits de mobilitat.
És el cas de la Lucía Tallante, veïna de Campoamor que treballa al Centre. “Vinc de Sabadell Sud, són tres minuts en tren i m’estalvio el tiquet de l’autobús”, explica. Tallante assegura que va redescobrir aquesta opció recentment arran de les afectacions al transport públic a la zona. “Vaig agafar el tren a partir del tall de trànsit dijous al passeig d’Espronceda, quan el servei d’autobús queda tallat. Ara, trigo menys i viatjo de forma gratuïta”, diu. De fet, no descarta continuar utilitzant el tren encara que canviïn les condicions actuals. “L’autobús és molt més puntual, però el tren és més ràpid”, valora.
Un altre nou usuari és en Joan Castells, que des de fa dues setmanes agafa el tren a l’estació de Sabadell Centre. “El meu destí és plaça de Catalunya, i amb Renfe és poc més de mitja hora”, explica. Segons diu, la gratuïtat del servei ha estat clau per decidir-se a provar el tren en els seus desplaçaments habituals cap a Barcelona.
Possible pròrroga de la gratuïtat
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va plantejar recentment la possibilitat d’allargar la gratuïtat del servei més enllà de la data límit prevista, el 15 de març. Finalment, la gratuïtat del servei de Rodalies s'allargarà fins al 31 de març, després que la xarxa no hagi recuperat la normalitat, tal com estava previst. Segons ha dit, el compromís inicial era mantenir el servei gratuït fins que el sistema funcionés amb normalitat. “A 15 de març tampoc podríem assegurar tot el sistema”, ha admès. Tot i això, la consellera s’ha mostrat satisfeta amb les inversions que s’estan fent a la xarxa ferroviària, que des de l’accident de Gelida ja superen els 110 milions d’euros.
Tot i l’impuls de nous usuaris, el servei de l’R4 encara no funciona amb total normalitat. En el cas dels sabadellencs que es desplacen fins a Barcelona, però, les afectacions són menors perquè el tram fins a la capital catalana manté el servei habitual. En canvi, sí que hi ha canvis importants en altres punts de la línia. Entre Manresa i Terrassa Estació del Nord hi ha servei de tren llançadora i bus complementari. També hi ha tren llançadora entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia. A més, es manté un servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d’Anoia, Gelida i Martorell Central.
Tot i aquestes incidències en el servei, per a molts usuaris de Sabadell el tren continua sent una opció competitiva per arribar a Barcelona, especialment mentre es mantingui la gratuïtat del servei.