Un sabadellenc denuncia que no li retornen 890 euros després de cancel·lar un viatge per una intervenció

Manel Garcia Benet, veí de Sabadell, denuncia públicament la pèrdua de 890 euros després d’haver hagut de cancel·lar un viatge a Venècia del programa municipal “Vacances de la Gent Gran” per motius mèdics urgents. "Quan quedaven pocs dies per marxar de viatge em van trucar des de l'Hospital Taulí per informar-me que em farien una intervenció a l'ull", exposa. Segons afirma l'afectat, i demostra amb els informes mèdics pertinents, el 9 d'octubre del 2024 el van avisar que nou dies més tard, el 18 del mateix mes, hauria d'acudir a l'hospital per ser intervingut ocularment. "No em podia permetre rebutjar la cita. No sabia quan em tornaven a tractar i mentrestant hauria anat perdent visibilitat", confessa, indignat. Amb tot, el viatge, començava el 17 d'octubre i es van efectuar els pagaments pertinents mesos abans (300 euros el 14 de juny i 595, el 2 de setembre). Així, un dia després de l'inici del viatge va ser atès mèdicament, cosa que el va privar de marxar, per raons evidents.
"No haver-me operat hauria suposat perdre progressivament la vista. No estic disposat a fer-ho per un viatge!"
La queixa de Garcia es basa, principalment, en el fet que no li han tornat els diners del viatge que no ha gaudit o, com a mínim, "d'una part", diu. "La meva dona hi va anar i va dormir amb una altra persona. Per tant, almenys una habitació se l'han estalviat, entenc", exclama l'afectat. Davant aquesta situació, Garcia assegura que va iniciar immediatament els tràmits per recuperar els diners abonats mitjançant diferents vies. Segons explica, va presentar la reclamació formal i va aportar "tota la documentació mèdica possible" que acreditava la urgència de la intervenció ocular. Tot i això, el procés administratiu es va allargar durant mesos sense que, finalment, la resolució li fos favorable. Segons apunten des de l'Ajuntament de Sabadell, els documents mèdics presentats per l’afectat no especificaven prou detalls clínics sobre el tipus d’operació, tractament o prescripció mèdica, motiu pel qual es van considerar insuficients per aplicar l’excepció prevista en la política de cancel·lacions.
La Sindicatura de Greuges, per la seva banda, va valorar el cas i, tot i fer constar que "entenc la situació", es va desestimar la petició perquè el contracte que signen els usuaris alerta que "les malalties preexistents no es cobreixen". Davant d'això, s'ha impulsat una mesura, aprovada pel consistori, perquè als prospectes de la gent gran hi indiqui que aquesta condició no la cobreix l'asseguradora i n'ofereixen una d'addicional –que s'ha de pagar a part– que sí que cobreix aquests casos. Una mesura que Manel Garcia veu insuficient, ja que considera que un cas així l'hauria de cobrir l'assegurança genèrica. El síndic de Sabadell, Josep Escartín, exposa que "no ha canviat cap condició del contracte, simplement ara s'ha anunciat de manera més clara perquè la gent ho conegui i no torni a passar un cas semblant".
Què contemplen les polítiques de cancel·lació?
Des de l'Ajuntament de Sabadell, defensen que "tots els usuaris estan obligats a seguir i respectar uns procediments que garanteixen l’equitat i la igualtat de condicions per a tothom". En aquest sentit, alerten que han informat els participants des d'un inici de la política, terminis i condicions de cancel·lació dels viatges i Manel Garcia va presentar un informe "massa genèric", com el defineixen fonts municipals, per la qual cosa no se li han pogut retornar els diners. Per això, emfatitzen molt en el fet que el contracte no contempla la cobertura de causes mèdiques preexistents. En casos com aquests, els pèrits de la companyia asseguradora analitzen cada situació i formulen la proposta d’indemnització que, si escau, s’hauria de retornar.
Segons l'Ajuntament, l'informe mèdic presentat era "massa genèric"
Les condicions estableixen diferents penalitzacions en funció de l’antelació amb què es cancel·la el viatge: una cancel·lació amb 45 dies d’antelació comporta una penalització del 30% en concepte de despeses d’avió; entre 44 i 30 dies abans, la penalització és del 50% del cost total del viatge; entre 29 i 11 dies abans s’aplica una penalització del 75%; i si la cancel·lació es produeix amb 10 dies o menys d’antelació, la penalització arriba al 100% de l’import total del viatge. D'aquesta manera, com que des del Taulí van avisar a Garcia vuit dies abans de marxar, no es contempla que es retorni cap part de l'import abonat. “Si després d’una operació urgent no recuperes ni un euro, alguna cosa no està ben plantejada. Em van avisar amb un termini molt curt... amb això està tot dit”, conclou, resignat.