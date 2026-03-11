ARA A PORTADA

Sabadell

Un esvoranc en plena calçada alerta els conductors i activa treballs de reparació a Sabadell

El forat es troba a al confluència entre el carrer de Zurbano i la carretera de Barcelona

  • L'esvoranc del carrer de Zurbano -
Publicat el 11 de març de 2026 a les 12:40
Actualitzat el 11 de març de 2026 a les 12:44

Aparició sobtada d'un esvoranc a Sabadell. A la confluència entre el carrer de Zurbano i la carretera de Barcelona va aparèixer un forat al mig de la carretera, que va alertar els qui han passat per allà en les darreres hores. Per causes que, de moment es desconeixen, es va produir un buit al terreny en un punt on passa una canalització de serveis, segons informen des de l'Ajuntament de Sabadell. Per evitar riscos i possibles incidents, es va senyalitzar la zona i es va protegir per seguretat. 

Hores després de l'incident, aquest matí s'han iniciat els treballs de reparació de la calçada. Segons fonts municipals, les feines consisteixen a retirar el material afectat, omplir de nou el buit i tornar a col·locar l’asfalt. Està previst que la reparació quedi enllestida durant el llarg d'aquest dimecres. 

Notícies recomenades