Montserrat Capdevila, acusada per un responsable dels Mossos de ser "l'inici del tràfic d'influències"

El responsable dels Mossos en la investigació de la peça 21 del cas Mercuri ha apuntat a Montserrat Capdevila en la segona sessió del judici: "És l'inici del tràfic d'influències". Capdevila, actual directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, era tinent d'alcalde d'Economia a Sabadell. Segons el policia, una trobada entre Capdevila i Melquíades Garrido -oncle de l'exalcalde, Manuel Bustos- i una trucada entre Capdevila i Josep Abellan, coordinador d'Economia a l'Ajuntament, són "l'inici de la cadena". L'agent també ha apuntat que el consistori va tancar en fals l'expedient de les obres que s'investiguen com a resultat d'un "tracte de favor".
L'investigador ha detallat com Garrido va intentar influir a través dels seus contactes dins l'Ajuntament de Sabadell per aconseguir justificar de manera irregular les obres d’ampliació del concessionari de vehicles d'un altre investigat i amic seu, Antoni Sitjas. Ja en la primera sessió del judici, Garrido, Sitjas i un tercer investigat, José María Caballero, assessor, van admetre els fets. Durant la seva declaració, l'investigador dels Mossos d'Esquadra ha defensat que també Abellan i Capdevila sabien què estava passant. La defensa de Capdevila, per la seva banda, ha intentat rebatre l'acusació apel·lant al redactat dels atestats policials del moment, que no eren tan contundents contra l'exregidora. El mosso ha defensat ara que veient la correlació dels fets, la conclusió és clara i "Capdevila és l'inici" del cas de tràfic d'influències i falsedat documental.
L'agent es refereix a una trobada entre Capdevila i Garrido, el contingut de la qual queda "relatat" en una trucada entre Capdevila i Abellan. L'agent ha afirmat que després d’aquests contactes, l'expedient sobre les obres de Sitjas es tanca amb "una factura que no se sap d'on ve", en lloc de fer-se més inspeccions. Durant el judici també han declarat altres policies que van participar en el seguiment a Capdevila i Garrido i en el registre a l'àrea econòmica de Sabadell quan va esclatar el cas Mercuri, així com un pèrit informàtic dels Mossos d'Esquadra.
Un expedient "normal"
D'altra banda, també han declarat una treballadora de l'assessor de Sitjas en el moment dels fets, així com qui va ser gerent de l'Agència Tributària de Sabadell en aquella època. Totes dues han defensat que l'expedient sobre les obres era "normal". "No vaig veure res estrany en aquell expedient", deia la treballadora de l'assessoria de Caballero. Tot i això, la dona ha explicat que ella només feia tasques administratives i que complia ordres del seu cap, que era qui prenia les decisions amb contacte amb els seus clients.
Per la seva banda, la gerent de l'ens responsable de la gestió tributària a l'Ajuntament de Sabadell ha detallat que durant la seva gerència no es van incoar expedients sancionadors de cap cas i que en 30 anys de carrera tampoc ha hagut de gestionar expedients amb derivades delictives. Sobre el cas de les obres del concessionari de Sitjas assegura que se'n va assabentar el mateix dia de la intervenció dels Mossos i ha negat converses amb Abellan sobre qüestions concretes dels expedients que es tractaven perquè el seu no era un perfil tècnic.