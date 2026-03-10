L'Ajuntament cedeix el terreny de la residència del tercer sector a Can Gambús

L'acord a tres bandes del juny de 2025 per construir una residència especialitzada per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d'envelliment ha fet un primer pas rellevant aquesta setmana. La Junta de Govern Local ha aprovat la cessió, per part de l'Ajuntament, de la parcel·la de Can Gambús on s'ha de construir. És a la confluència entre la ronda de Jean Monnet i el passeig del Regne Unit. Es tracta d'una col·laboració públicoprivada que finançarà la Fundació Barnola Vallribera i la gestionarà CIPO. La inversió prevista és de 4,5 milions d'euros i es calcula que podria entrar en funcionament, en una primera part, el primer semestre de 2027.
A la parcel·la hi haurà la part residencial per a 48 persones i la de Centre Ocupacional. En total, una superfície de 2.800 metres quadrats que també inclourà serveis auxiliars com cuina i bugaderia i espais polivalents comuns. També es preveu que hi hagi espais per a serveis de salut (fisioteràpia, podologia, psicologia) i sales per a activitats obertes a la ciutadania. El centre vol oferir una atenció integral als seus usuaris i també formar part del barri, per la qual cosa es preveu organitzar activitats obertes a tothom.
L'Ajuntament subratlla que aquest equipament busca donar resposta "a una necessitat creixent de places residencials i de serveis ocupacionals adaptats", i assenyala que al Vallès Occidental hi ha més de 400 persones en llista d'espera per accedir a una plaça residencial per a persones amb discapacitat. Dos dels principals motius per construir aquest equipament, segons els seus impulsors, són l'increment de l'esperança de vida de la població amb discapacitat, sumat a què es tracta d'un aspecte que "fins fa poc no s'havia contemplat de manera adequada". No existeixen llars o residències específiques per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada que es facin grans, alhora que els centres ocupacionals tenen un límit d'edat de 65 anys.