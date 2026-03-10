Tres dels acusats en el cas Mercuri admeten irregularitats amb una factura investigada

L'Audiència Provincial de Barcelona ha acollit aquest dimarts al matí la primera sessió del judici de la peça 21 del cas Mercuri, després que dilluns passat se suspengués per causes de salut del ministeri fiscal. Melquíades Garrido, president del Gremi de Constructors de Sabadell i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, i dos acusats més han admès irregularitats amb una factura que correspon a unes obres al concessionari de vehicles Sitjas Motor sense declarar. L'operació s'hauria dut a terme a canvi d'un descompte de serveis a Garrido, segons ha explicat en la seva declaració.
Els altres dos acusats són el propietari de la nau, Antoni Sitjas, i l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, que en la seva declaració han admès que van elaborar una factura falsa per evitar un recàrrec de l'increment de l'IAE, de 1.845,68 euros. Reconeixent els fets, els dos darrers acusats mencionats aspiren a una rebaixa de les penes plantejades per la fiscalia: 3 anys de presó i 28.000 euros de multa per a Garrido, i un any i 24.000 euros de multa per a Sitjas i Caballero.
La declaració de Garrido
El primer a declarar ha estat Garrido, que ha explicat que Sitjas li va plantejar de fer una ampliació a la part posterior del local i, com que era una "obra petita", van acordar no fer factura i compensar-ho amb revisions als seus vehicles personals. Tot i això, ha relatat que mesos més tard, Caballero, assessor fiscal de tots dos, els va dir que calia poder justificar aquelles obres amb una factura per donar comptes davant l'Ajuntament, que havia detectat una possible irregularitat. Com que va argumentar que no podia fer una factura de mesos enrere, va fer consultes al consistori per saber què calia fer per justificar aquells treballs, però ha assegurat que no van servir.
Una de les persones amb qui va parlar va ser la llavors tinent d'alcalde Montserrat Capdevila, actual directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, i que també figura com acusada en aquesta peça. De totes maneres, ha relatat que "va ser una conversa senzilla" i, en no dedicar-se a això, Josep Abellán, coordinador d'Economia i Serveis Centrals, va assumir la causa. Segons ha detallat Garrido, no va rebre resposta del consistori i es va haver de "buscar la vida" per obtenir un document que certifiqués els treballs.
Al llarg de la primera jornada del judici s'ha constatat com van intentar contactar amb diversos professionals del sector de la construcció de la ciutat, sense èxit, fins que finalment un d'ells es va prestar a girar una factura. "Es va enredar sense que ens donessin una solució, l'alternativa és trobar la factura d'un autònom", ha explicat Garrido. "Va sorgir un sopar, on el senyor Carles Adrobau va dir de manera espontània que la feia ell, i li vaig dir a Abellán que no calia que miressin res, que m'havia espavilat i que hi havia una factura, i em va respondre: 'Millor, més clar'".
"L'obra es va fer"
Al seu torn, Antoni Sitjas ha assegurat que quan es van fer els treballs ja estava jubilat, i que no coneixia personalment Adrobau, qui tampoc havia fet mai cap mena d'obra al taller concessionari. "Li vaig abonar l'IVA de la factura a ell", ha afegit, tot apuntant que no recorda si aquest moviment es va fer per estalviar part de l'IAE. Per la seva banda, l'assessor fiscal ha assenyalat que va aconsellar acreditar la despesa per l'increment de l'espai registrat a la nau. "L'obra es va fer, però la data està desplaçada", ha dit, amb l'objectiu que Sitjas s'estalviés diners. Amb tot, també ha dit que la factura que finalment es va presentar era d'Adrobau i no de Garrido, i que va fer una sèrie d'indicacions per ajustar el contingut al qual era requerit per ajustar les dades.
En aquesta primera jornada del judici han declarat fins a set testimonis, la majoria vinculats al món de la construcció, alguns dels quals han detallat que Garrido o la seva empresa hi va contactar per si podien justificar amb factura l'obra feta, sense èxit. També ha declarat, igualment com a testimoni, qui va ser regidor d'Economia del govern Bustos, Ramon Burgués, que ha detallat que els regidors no solen validar el contingut dels documents que se signen un cop ja tenen tres segells tècnics que els certifiquen, i que també ha explicat que ell no va rebre cap mena de pressió per validar "qüestions tècniques". El judici es reprendrà aquest dimecres a les 10:00 h a l'Audiència de Barcelona. És previst que la resta d'acusats no declarin fins a la darrera jornada.