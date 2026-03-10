Inversió de 300.000 euros per a la millora de l'estació de Rodalies de Sabadell Sud

L'estació de Sabadell Sud de Rodalies serà reformada pròximament gràcies a una inversió d'uns 298.000 euros, segons fonts oficials de Renfe. Les obres es troben en el marc d'una inversió de 24,8 milions d'euros, prevista per a desenes d'estacions de tot l'Estat, sota el nom A punto. El pla de millores, que busca arreglar les estacions i revertir-ne el deteriorament, es durà a terme entre el 2026 i el 2027, encara que no hi ha un calendari fixat ni uns terminis tancats, de moment, segons l'operadora. A Catalunya, el pla es desenvoluparà en tres fases i a 15 estacions de Rodalies, amb un projecte que suma un total de 4,8 milions d'euros, en total. De totes maneres, la intervenció de millora a Sabadell Sud està emmarcada en la primera de les tres fases mencionades, que disposarà d'1,26 milions d'euros a repartir entre cinc estacions: Sabadell Sud, Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sant Celoni i Sitges.
D'aquesta manera, a l'estació vallesana, els treballs, que es preveu d'una durada màxima de cinc mesos, estaran destinats a millorar l'estat del vestíbul i la il·luminació, així com a millorar l'accessibilitat a l'estació. Entre les actuacions es farà una millora de la imatge exterior de l'estació, de part de l'interior i del vestíbul, així com altres zones usades pels usuaris. Segons apunta l'operadora, l'elecció i la priorització de les actuacions s'ha determinat a partir de l'impacte que pugui tenir la millora en viatgers beneficiats, el nivell d'urgència, la complexitat tècnica dels treballs i la durada de les obres. Amb tot, s'ha decidit que l'estació de Sabadell Sud ha de formar part de la primera fase de millora.
Des de l'Ajuntament de Sabadell celebren que Renfe hagi tirat endavant el pla. "Aquest Ajuntament és molt exigent amb el conjunt de les administracions i en aquest cas se li han demanat històricament unes millores a l'operadora, sobretot en termes d'accessibilitat", diu el 4t Tinent d'Alcaldessa de l'Àrea de Seguretat, Adrián Hernández. Després de diverses peticions a les estacions del Centre i del Nord, com diu el regidor, aplaudeixen que l'"àmbit competent compleixi amb les demandes del consistori". D'altra banda, Hernández subratlla que, a pesar de la situació que viu Rodalies a Catalunya, "no tot és el funcionament, sinó que també s'ha de tenir en compte el benestar dels usuaris". Amb això, finalment, aprofita per recordar que s'instal·laran vuit càmeres a les estacions de Renfe Sud, Renfe Centre i d’FGC al Parc del Nord i a Castellarnau per millorar la seguretat dels sabadellencs.
Fotos de Víctor Castillo