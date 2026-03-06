Sabadell amplia la videovigilància amb 12 noves càmeres

Sabadell continua reforçant la seva xarxa de videovigilància en espais públics. En les darreres setmanes s’han instal·lat 12 noves càmeres en punts estratègics, que se sumen a més d’un centenar ja en funcionament. Les noves càmeres s’han situat en zones de gran afluència. En concret, s’han col·locat tres càmeres al Centre –una al Passeig de la Plaça Major i dos a la zona centre–, tres a la plaça de la Creu de Barberà i una a la plaça del Pi. A més, el Vapor Codina disposa a partir d’ara de cinc dispositius connectats directament a la central de la Policia Municipal.
Segons l’Ajuntament, aquestes actuacions reforcen la capacitat preventiva i de resposta del cos policial. Les imatges que capten arriben directament a la central de comandament, on s’avalua la necessitat d’actuar i es registren, podent utilitzar-se com a prova en diligències judicials. Amb aquestes incorporacions, Sabadell compta actualment amb 116 càmeres distribuïdes per tota la ciutat. D’aquestes, 20 estan vinculades a la zona de baixes emissions, 5 són de trànsit i 79 de seguretat, a les quals s’hi sumen les 12 recents.
Entre 2019 i 2025 s’han instal·lat un total de 53 càmeres, amb una inversió superior als 2 milions d’euros. El desplegament continuarà l’any vinent amb la instal·lació d’una trentena més de càmeres, que s’ubicaran en nous projectes urbans i zones estratègiques com la Ronda Collsalarca, l’aparcament de la plaça del Mil·lenari, la plaça de les Acàcies, l’aparcament de l’Eix Macià, els Jardins del Sud, l’aparcament Joaquim Blume i la Gran Via. També s’instal·laran vuit càmeres a les estacions de Renfe Sud, Renfe Centre i d’FGC al Parc del Nord i a Castellarnau. Quan finalitzi aquest desplegament, la ciutat disposarà de prop de 150 càmeres en funcionament.
La iniciativa forma part d’un projecte integral per reforçar la seguretat, el civisme i la convivència als barris. Aquesta actuació representa la inversió més gran mai feta en la Policia Municipal, amb millores en personal, infraestructures i tecnologia. Pel que fa a les infraestructures, s’han renovat les dependències de Can Marcet, seu del cos. En l’àmbit tecnològic, s’han incorporat drones i s’ha ampliat de manera continuada la xarxa de videovigilància. Pel que fa al personal, la plantilla s’ampliarà fins a 305 agents, la més alta de la història del cos, reforçant així la presència policial i la capacitat operativa al carrer.