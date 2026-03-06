ARA A PORTADA

Sabadell

Quatre cotxes implicats en un accident de trànsit a la Gran Via de Sabadell

Els fets han succeït aquest matí, just a davant de l'escola La Salut

  • Vehicles de la Policia Municipal aparcats a la vorera de la Gran Via -
  • Membres de la Policia Municipal i del SEM, amb el conductor que ha donat positiu -
Publicat el 06 de març de 2026 a les 12:36
Actualitzat el 06 de març de 2026 a les 12:54

Accident de trànsit a la Gran Via de Sabadell amb quatre cotxes implicats. El xoc ha estat en cadena i un dels conductors implicats ha donat positiu en el test d'alcoholèmia i de drogues. Els fets han succeït aquest divendres al matí, just a davant de l'escola La Salut, i ràpidament s'hi han desplaçat els serveis d'emergències per socórrer els implicats. El succés, que no té cap vinculació amb el centre educatiu, ha provocat una llarga cua de vehicles que han quedat aturats durant uns minuts. 

  • Membres de la Policia Municipal i del SEM, amb el conductor que ha donat positiu

Notícies recomenades