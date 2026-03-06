El teixit empresarial alerta que la inestabilitat internacional "no és positiva" per a les empreses

L’escalada de tensió a l’Orient Mitjà fruit del conflicte bèl·lic dels Estats Units i Israel en contra de l’Iran obre un escenari incert, de conseqüències imprevisibles, però que ja ha posat en alerta els representants del teixit empresarial sabadellenc i de la comarca, davant alguns dels primers efectes econòmics, especialment en matèria energètica i logística. “Tot just no fa ni una setmana. Hem de ser molt cautelosos, mantenir la calma i veure com evolucionen els esdeveniments”, assenyala la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.
Des de la Cambra de Comerç de Sabadell, el seu president, Ramon Alberich, també aposta per la prudència i per evitar reaccions precipitades davant l’escalada del conflicte. “No és la primera vegada que l’administració nord-americana utilitza amenaces o pressió geopolítica per obtenir avantatges, especialment en l’àmbit comercial”. El conflicte arriba en un moment en què les empreses locals i comarcals estan fent front, en alguns casos, als aranzels imposats pels Estats Units. Una guerra comercial en la que s’hi afegeix un nou conflicte geopolític que torna a situar el preu de l’energia i la seguretat de les rutes comercials al centre de les preocupacions empresarials.
Aquesta inestabilitat internacional “no és positiva” per a les empreses amb presència als Estats Units o als països de la seva àrea d’influència econòmica, com és el cas de Mèxic o altres mercats d’Amèrica del Nord. “El mercat nord-americà és un soci estratègic per a moltes empreses, i qualsevol deteriorament de les relacions pot afectar el comerç i les inversions”, recorda Alberich.
En aquesta línia, Bosch apunta que “a l’Orient Mitjà hi tenim persones desplaçades i interessos empresarials” i que un dels primers efectes ja s’ha fet visible en el mercat energètic. Segons la presidenta del Centre Metal·lúrgic l’augment del preu del petroli i de l’energia és un element que preocupa especialment el sector industrial. “Si l’energia puja, no només afecta les empreses, sinó tots els països dependents de combustible i energia”, explica, advertint que aquesta situació pot acabar repercutint en un increment dels costos de transport i de producció.
La presidenta del Centre Metal·lúrgic també posa el focus en les conseqüències indirectes sobre altres sectors industrials. "L’Iran és un exportador rellevant de polímers", un producte clau per a la indústria química i del plàstic. “Aquesta situació ens afecta a tots, perquè hi ha molts derivats industrials implicats”, apunta.
El pas marítim de l’Estret d’Ormuz és un dels principals corredors energètics i comercials del món, i qualsevol alteració pot tenir repercussions globals, tal com explica Bosch, en alertar que “depenent de si aquesta situació es manté sostinguda en el temps, podria acabar generant falta de subministrament d’alguns components”. Des del Consejo Intertextil Español, del qual forma part el Gremi de Fabricants de Sabadell, adverteixen que la crisi ja s’està traduint en un impacte econòmic per al sector tèxtil: en només dos dies, el preu del gas ha passat de 30,01 a 54,18 euros per MWh, un increment del 80% que impacta directament en activitats intensives en energia com la tintura, l’estampació o els acabats tèxtils.
Davant aquest escenari, la Cambra de Comerç Sabadell fa una crida al Govern de l’Estat perquè impulsi el diàleg i contribueixi a reconduir la situació, mantenint unes relacions constructives amb els Estats Units. “Històricament, no ha estat positiu per als interessos econòmics d’Espanya tenir els Estats Units en contra, independentment de qui ocupi la presidència”, destaca Alberich.
Al mateix temps, la Cambra adverteix que “una eventual deterioració de les relacions bilaterals podria obrir espais que altres països aprofitarien ràpidament en l’àmbit polític, comercial o estratègic”. En aquest sentit, recorda que “en el passat alguns països han reforçat la seva presència internacional en àmbits on Espanya havia tingut una posició destacada, fet que obliga a preservar amb intel·ligència les aliances estratègiques”.
Suport a les empreses
Com recorda Alícia Bosch, la prioritat ara és observar els esdeveniments amb prudència i confiar que la tensió es pugui reduir. “Hem de confiar que hi haurà una desescalada”, afirma, tot recordant que alguns conflictes que inicialment semblaven breus, com el d’Ucraïna, s’han acabat allargant durant anys. Per això, conclou, el desig compartit del teixit empresarial és que la crisi actual “s’allargui el mínim temps possible”.
Paral·lelament, des de la Cambra de Comerç i del Centre Metal·lúrgic es mantindrà informades les empreses del territori sobre possibles impactes en el comerç internacional, els costos energètics o les cadenes de subministrament.