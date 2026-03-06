Carles Casanovas (FUNDIT): "Volem conviure i adaptar-nos a les necessitats de la indústria”

L’Escola Superior de Disseny ESDI, centre sabadellenc adscrit a la Universitat Ramon Llull, va néixer l’any 1989 als històrics Docks de Sabadell impulsada per més de 90 empreses del sector tèxtil, amb el suport d’institucions públiques i entitats com el Gremi de Fabricants i el Consejo Intertextil Español.
Avui, trenta-set anys després, forma anualment a més de 750 alumnes de més de 60 nacionalitats, alguns dels quals han estat guardonats amb premis rellevants de disseny, com els James Dyson Awards o els ADCE Student Awards. En parlem amb el president de la Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT), Carles Casanovas, entitat fundadora de l'ESDI.
Què queda avui d’aquell esperit fundacional de l’ESDI? L’ESDI va néixer com a resposta al repte de competitivitat que afrontaven les empreses en un moment d’obertura de mercats. Amb l’objectiu d’incorporar disseny i valor afegit en el teixit, el centre ha evolucionat cap als àmbits de la moda, el desenvolupament de producte, el disseny gràfic i l’interiorisme, principalment. La indústria tèxtil, que va ser el pilar pel naixement d’ESDI, s’ha transformat de forma notable i ESDI ha sabut diversificar per seguir sent. Així doncs, ara comptem amb una escola de disseny a Sabadell, d’altra manera, seria quasi impossible de reimaginar de nou. Tal com va passar en els seus orígens, quan la creació de l'ESDI ja va actuar com a motor de transformació, avui el centre torna a jugar un paper clau l'hora d'impulsar i acompanyar la indústria en la necessària reconversió del seu mindset davant l'impacte de la intel·ligència artificial. L'ESDI es posiciona, una vegada més, com a punt d'equilibri entre tradició i innovació, i com a agent capaç de facilitar aquesta evolució.
Comptar amb més de 60 nacionalitats entre l’alumnat és un actiu competitiu o un repte de gestió? Comptar amb 61 nacionalitats forma part de l’estratègia d’internacionalització de l'ESDI. És un repte, però també és un actiu molt important perquè la multiculturalitat dona molta riquesa a les aules, fent-les més participatives i experiencials.
Per on passa el futur de l’ESDI? Volem ser cada dia ser més internacionals. Fa quatre anys comptàvem amb 350 alumnes i aquest curs acabarem amb 750 estudiants. Davant la caiguda de la demografia, apostem per aquesta estratègia d’internacionalització. Per ser més atractius, estem desenvolupant el projecte d’una futura residència d’estudiants, a l’edifici 2, així com una rehabilitació de l’edifici central del campus en el qual invertirem un milió d’euros. El repte és combinar sostenibilitat econòmica, excel·lència acadèmica i projecció internacional.
En un context de transformació productiva, quin paper ha de jugar una escola com l'ESDI dins l’ecosistema econòmic local? Estem molt connectats amb la indústria local i és el que dona sentit a l'ESDI. Moltes vegades la universitat s’ha distanciat de la indústria. Nosaltres volem conviure amb les seves necessitats i adaptar-nos-hi tant com es pugui. Per aquest motiu hem creat comissió d’empreses, formada per una trentena d’empreses amb qui ens reunim periòdicament per tractar temes d’actualitat.
Com s’equilibra la creativitat amb les habilitats tecnològiques, especialment amb la irrupció de la intel·ligència artificial? Les eines tecnològiques hi han de ser, són un must, però per nosaltres el factor diferencial és ensenyar a pensar. D'aquesta forma, es podran donar les indicacions adequades a la intel·ligència artificial. El pla d’estudis està enfocat a desenvolupar el pensament crític. Una carrera de Dret es pot estudiar a distància, però a l'ESDI més del 60% de les assignatures es duen a terme en els labs.
El mercat demana especialització o perfils híbrids? La nostra experiència amb la comissió d’empreses demostra que les soft skills tenen un pes cada vegada més rellevant. El coneixement tècnic és, sens dubte, essencial, però avui dia l'actitud i les competències transversals es valoren de manera diferencial. L'especialització es pot adquirir mitjançant microcredencials i programes de formació específica accelerada. Un dels nostres valors principals és situar l’estudiant al centre. En la mesura del possible, procurem conèixer cada estudiant pel seu nom i cognom. Som una universitat amb una forta vocació humanista i uns valors molt arrelats, i per això el desenvolupament de les soft skills forma part del nostre dia a dia i és una prioritat per a nosaltres. En les trobades periòdiques amb els alumni, aquests destaquen la importància de la formació contínua. El disseny és un camp molt ampli i present en múltiples àmbits, i això exigeix una actualització constant per mantenir-se competitiu en el mercat.
El territori està sabent retenir el talent que forma? Ens trobem en un moment en què la irrupció intel·ligència artificial i els canvis geopolítics han configurat un escenari molt diferent del d’anys anteriors. És cert que hi ha una elevada mobilitat laboral i que moltes persones es desplacen per accedir a millors oportunitats, però la realitat és diversa: del talent que generem, una part decideix quedar-se i una altra opta per marxar. Ara bé, és un fet que determinades empreses tenen dificultats per trobar perfils tècnics especialitzats. Per revertir aquesta situació, és imprescindible que els ocupadors contribueixin a dignificar i prestigiar aquests oficis, oferint condicions atractives.
Els joves formats a ESDI surten preparats per emprendre o busquen integrar-se en empreses consolidades? Diuen que la gran empresa els encasella molt. Hi ha un percentatge important que es planteja emprendre, però no es pot negar que és un procés molt exigent en coneixement i han de disposar de certa capacitat econòmica que val molts diners. A tall d'exemple, en termes econòmics, un dissenyador gràfic freelance ho té una mica més fàcil que un dissenyador de moda; el primer pot entregar la majoria dels projectes digitalment mentre que el dissenyador de moda ha de destinar molts recursos en materials. Hem de donar molta rellevància en aquesta qüestió si volem crear un teixit empresarial potent al Vallès, a Catalunya i a l’Estat. Si realment volem créixer en noves iniciatives de caràcter emprenedor, hem de reforçar i ajudar en aquest camí. S’ha de compensar a l’economia centrada en serveis.
Al llarg dels anys, quina relació heu forjat amb Banc Sabadell? Banc Sabadell va ser l’entitat financera que va participar en el naixement de la FUNDIT - ESDI i sempre ha estat l’entitat exclusiva en tota l’operativa financera. És l’entitat de confiança. Paral·lelament, amb Banc Sabadell tenim en marxa el projecte de recerca “Entreteixits: Traçabilitat i Reconfiguració de Sabers en la Producció a Sabadell”, impulsat amb el suport de la Fundació Banc Sabadell. L’objectiu d’aquest projecte és reactivar la tradició llanera sabadellenca des d’una mirada contemporània, posant en diàleg artesania, disseny, indústria i innovació sostenible, reforçant una col·laboració estratègica amb impacte territorial.