Projecte conjunt entre diverses poblacions de la comarca per impulsar la sostenibilitat als polígons industrials

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat recentment el conveni de col·laboració interadministrativa amb els ajuntament de Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès per desenvolupar conjuntament el projecte "Indústria i sostenibilitat als PAE's de BDV-SBD-SQV".
La iniciativa dona continuÏtat al treball desplegat els darrers anys per aavançar cap a un model industrial més sostenible als polígons d'activitat econòmica dels tres municipis i consolida la línia estratègica compartida en matèria de transició ecològica i competitivitat empresarial.
El projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona amb un pressupost total de 318.133,13 euros, se centra en actuacions concretes orientades a reforçar la sostenibilitat del teixit industrial i acompanyar les empreses en la reducció d'emissions.
Un dels eixos principials és la continuïtat del servei de consultoria energètica adreçat a les empreses industrials dels polígons, amb un èmfasi especial en la identificació de mesures d'estalvi i de millora de la rendibilitat econòmica, així com en la producció d'energia renovable. En paral·lel, es promouran i impulsaran projectes d'autoconsum compartit i es treballarà per detectar i fomentar l'interès per les comunitats locals d'energia, amb l'objectiu d'impulsar-ne la creació als polígons.
En l’àmbit del cicle de l’aigua, Sabadell donarà suport al projecte d’aigua regenerada als polígons Sud-oest, Gràcia Nord i Can Feu, treballant conjuntament entre l’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell per informar les empreses i identificar aquelles interessades a sumar-s’hi. Aquesta actuació vol contribuir a una gestió més eficient dels recursos hídrics.
El programa també inclou l’organització d’una jornada-taller sobre descarbonització adreçada a empreses, amb l’objectiu de facilitar eines pràctiques per reduir emissions i avançar cap a models productius més sostenibles.