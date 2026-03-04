ARA A PORTADA

Projecte conjunt entre diverses poblacions de la comarca per impulsar la sostenibilitat als polígons industrials

Està subvencionat per la Diputació de Barcelona amb un pressupost total de 318.133,13 euros i se centra en actuacions concretes com acompanyar les empreses en la reducció d'emissions

Publicat el 04 de març de 2026 a les 12:40
Actualitzat el 04 de març de 2026 a les 12:41

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat recentment el conveni de col·laboració interadministrativa amb els ajuntament de Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès per desenvolupar conjuntament el projecte "Indústria i sostenibilitat als PAE's de BDV-SBD-SQV".

La iniciativa dona continuÏtat al treball desplegat els darrers anys per aavançar cap a un model industrial més sostenible als polígons d'activitat econòmica dels tres municipis i consolida la línia estratègica compartida en matèria de transició ecològica i competitivitat empresarial. 

El projecte, subvencionat per la Diputació de Barcelona amb un pressupost total de 318.133,13 euros, se centra en actuacions concretes orientades a reforçar la sostenibilitat del teixit industrial i acompanyar les empreses en la reducció d'emissions. 

Un dels eixos principials és la continuïtat del servei de consultoria energètica adreçat a les empreses industrials dels polígons, amb un èmfasi especial en la identificació de mesures d'estalvi i de millora de la rendibilitat econòmica, així com en la producció d'energia renovable. En paral·lel, es promouran i impulsaran projectes d'autoconsum compartit i es treballarà per detectar i fomentar l'interès per les comunitats locals d'energia, amb l'objectiu d'impulsar-ne la creació als polígons. 

En l’àmbit del cicle de l’aigua, Sabadell donarà suport al projecte d’aigua regenerada als polígons Sud-oest, Gràcia Nord i Can Feu, treballant conjuntament entre l’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell per informar les empreses i identificar aquelles interessades a sumar-s’hi. Aquesta actuació vol contribuir a una gestió més eficient dels recursos hídrics.

El programa també inclou l’organització d’una jornada-taller sobre descarbonització adreçada a empreses, amb l’objectiu de facilitar eines pràctiques per reduir emissions i avançar cap a models productius més sostenibles. 

