La consellera Eva Menor aterrarà a Sabadell aquest dissabte per respondre les preguntes de la ciutadania

Sabadell acollirà aquest dissabte, 7 de març, una nova parada del vehicle informatiu del ‘Pla del Govern al territori’, una iniciativa que de la Generalitat que té com a objectiu explicar l’acció de l’executiu a la ciutadania, com es desplega i quines actuacions s’hi duen a terme. El punt informatiu s’instal·larà al Racó del Campanar i formarà part del recorregut que aquest dispositiu realitza per totes les capitals de comarca. La jornada inclourà la visita de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz Romero.
Durant les parades es reparteix material informatiu amb les principals accions de l’executiu i amb els projectes específics i destacats de cada comarca. El Pla de Govern de la XV Legislatura planteja impulsar la tercera gran transformació de Catalunya a partir de cinc grans prioritats, 35 objectius específics i 260 mesures prioritàries. Entre aquestes prioritats hi ha la prosperitat compartida basada en el coneixement per millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge; la transició energètica, ambiental i verda; l’equitat social, la igualtat, el feminisme i el benestar; el bon govern, la seguretat i la millora dels serveis públics; i l’autogovern efectiu amb un finançament singular.
Què pretén millorar el Govern al Vallès Occidental durant el seu mandat?
El Govern de la Generalitat impulsa diverses actuacions al Vallès Occidental en àmbits com la mobilitat, les infraestructures, els serveis públics o l’habitatge. Entre les principals mesures destaca l’impuls de la Ronda Nord o el desplegament de 22 quilòmetres nous de fibra òptica pública. Es preveu construir noves infraestructures sanitàries, com un nou CAP a Terrassa o un hospital de proximitat del Vallès Occidental entre Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac i Ripollet, així com ampliar places residencials per a la gent gran amb la construcció de residències a Terrassa, Sabadell i Ripollet, i la reforma d’un centre a Cerdanyola del Vallès.
En l’àmbit educatiu, es construiran nous equipaments a diversos municipis, i es volen remodelar les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat i altres instal·lacions esportives municipals de la comarca, per valor d'11,4 milions d'euros. En matèria de seguretat i justícia, el Govern preveu ampliar i reformar l’edifici judicial de Sabadell, ampliar la comissaria de Cerdanyola del Vallès i construir nous parcs de bombers a Sabadell i Terrassa. Respecte a l'economia, es vol impulsar la millora del Sincrotró ALBA; desenvolupar el projecte InnoFAB, dedicat a la recerca i producció de microxips i semiconductors, i crear una nova infraestructura vinculada a la computació quàntica i la intel·ligència artificial.
Paral·lelament, es vol reforçar el servei de les oficines de treball de Terrassa, Ripollet i Sant Cugat del Vallès per millorar l’atenció a les persones que busquen feina, i es volen posar en marxa projectes de turisme sostenible en espais naturals de la comarca. En l’àmbit de l’habitatge, la Generalitat assegura que ja disposa dels solars necessaris per construir 2.618 habitatges protegits. Finalment, en matèria de llengua, es preveu incorporar sis nous tècnics al Consorci per a la Normalització Lingüística per ampliar l’oferta de cursos de català.