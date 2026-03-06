Què es pot fer aquest cap de setmana a Sabadell pel 8-M?

Sabadell gaudirà de més d’una desena d’activitats durant aquest cap de setmana per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Fa uns dies, des de l’Ajuntament de Sabadell van presentar un seguit d’iniciatives, 57 en total, que es poden gaudir a la ciutat des del 26 de febrer passat fins al 31 de març. El programa inclou propostes culturals i esportives, tallers, xerrades i moltes iniciatives més dedicades a tots els públics.
L’acte institucional tindrà lloc el dia 8 de març a les 12 h al Saló del Teatre Principal, al carrer de Sant Pau, 6, en el qual es farà la lectura del manifest en commemoració al Dia Internacional de les Dones, per part de la Taula d’Igualtat de Gènere. Paral·lelament, però, des del col·lectiu feminista Justa Revolta, s’ha convocat una manifestació al mateix dia i a la mateixa hora que partirà de la plaça d’Espanya. Des de la mateixa entitat asseguren que no poden donar més detalls del recorregut, ja que serà improvisat, i que no poden fer públic el lloc on acabarà la trobada.
Què puc fer aquest cap de setmana pel 8-M?
Sabadell s'omplirà d'activitats de tota mena durant aquest cap de setmana per commemorar el Dia Internacional de la Dona, amb un programa molt complert. El pròxim dissabte 7 de març, la jornada combinarà competicions esportives, tallers i activitats obertes al públic, com un taller de defensa personal femenina, una performance artística a Ca l’Estruch i propostes lúdiques i reivindicatives com jocs feministes i un ball amb berenar dedicat als drets de les dones. El diumenge 8 de març, dia central de la commemoració, inclourà activitats esportives, un mercat d’artesanes, tallers participatius i l’acte institucional amb lectura del manifest, a més d’una proposta artística al Museu d’Art que recupera la memòria de les dones treballadores del tèxtil de la ciutat.