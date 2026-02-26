Sabadell commemorarà el 8M amb 57 activitats

Sabadell desplegarà 57 activitats entre el 26 de febrer i el 31 de març per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El programa, impulsat per entitats i associacions de la ciutat, inclou 19 propostes culturals i esportives, 16 tallers, 7 xerrades i conferències i 5 exposicions, a més d’activitats familiars i iniciatives adreçades al públic infantil i jove.
L’acte institucional del 8 de març se celebrarà a les 12 h al Saló del Teatre Principal, conduït per la periodista Maria Xinxó i amb l’acompanyament musical de la pianista i compositora Laura Andrés. Un altre dels moments destacats serà la cinquena edició de “Llegint el 8M”, el 12 de març al Casal Pere Quart, amb lectures públiques de textos narratius i poesia escrits per dones, especialment autores feministes, en dues franges horàries.
Entre les propostes destacades també hi ha “La Concòrdia floreix pel 8M”, organitzada per l’Associació d’Activitats Veïns de la Concòrdia, un taller de papiroflèxia que culminarà amb la creació d’un mural col·lectiu i reivindicatiu. Francisco Javier Martínez, representant de l’entitat, ha definit la iniciativa com “un gest col·lectiu de memòria, de compromís i d’esperança” i ha subratllat el simbolisme de les roses de paper que s’hi incorporaran. “Cada rosa que avui afegim al mural serà un acte conscient, un compromís individual que s’inscriu dins d’un projecte col·lectiu”, ha explicat. El programa també preveu la instal·lació de quatre Punts Lila en espais de gran afluència, que actuaran com a dispositius d’informació, prevenció i sensibilització davant les violències masclistes i LGBTI-fòbiques. A més, el Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD) oferirà dos tallers grupals amb perspectiva feminista per fomentar l’empoderament i el creixement personal de les dones participants.
La programació d’enguany coincideix amb l’inici del desplegament del nou Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTI+ 2024-2028, aprovat pel Ple municipal el novembre passat. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat, Rosa Pareja, ha remarcat que “la defensa dels valors democràtics, de la cohesió social i de la igualtat no poden fer cap pas enrere” i ha defensat la necessitat de reforçar la unitat i el compromís col·lectiu davant discursos que qüestionen drets consolidats.