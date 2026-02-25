Stäubli obre les portes de la seva empresa: inspirar futurs professionals i explicar el seu impacte internacional

La planta empresarial Stäubli Espanya, a la frontera entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès, va obrir les portes de les seves instal·lacions aquest dimarts en una jornada organitzada conjuntament amb EUTIME-UAB i el Centre Metal·lúrgic. La visita, que va reunir professionals del sector, sèniors i estudiants que busquen orientar el seu futur laboral, va permetre conèixer de prop una companyia amb més de 130 anys d’història i una gran projecció internacional. Amb uns 6.000 empleats repartits en 28 països i 15 plantes de fabricació arreu del món, Stäubli és avui un referent mundial en disseny, desenvolupament, producció i servei de tecnologies d’automatització, robòtica, connexió elèctrica i fluids, així com maquinària tèxtil. Les més de 2.200 patents registrades evidencien el seu pes en innovació industrial, sobretot en àrees com la ferroviària.
La sessió va començar amb una presentació corporativa que va repassar l’evolució del grup, des dels seus orígens vinculats a la maquinària tèxtil fins a l’actual posicionament com a actor clau en l’automatització industrial. Posteriorment, responsables de les diferents divisions van explicar les àrees de negoci i els reptes tecnològics que afronten. L'obertura la va pronunciar Jordi Díez, director d'Stäubli Espanya. L'acte va cloure amb una presentació de casos pràctics i una visita a les instal·lacions de l'empresa.
Reflexionar sobre el context internacional i el paper dels joves
Durant la trobada, que va comptar amb torn de preguntes i debat, es va posar el focus en el context internacional del sector. Es va evidenciar com la fabricació industrial s’ha desplaçat en molts àmbits cap a l’Àsia, on la capacitat de producció és molt més alta. El sector tèxtil, històricament important a Catalunya, ha viscut aquest desplaçament cap als mercats asiàtics. I en àmbits com el vehicle elèctric, Europa ha quedat endarrerida respecte a la Xina, per exemple. Tot plegat dibuixa un escenari exigent que obliga a apostar per la innovació i el coneixement com a motor de competitivitat, asseverava Díez. La jornada va servir, en part, per reforçar el vincle entre empresa i formació, i per transmetre als estudiants que el futur de la indústria passarà per professionals molt ben preparats, amb capacitat tècnica, visió internacional i voluntat d’aprendre de manera contínua.
“Fa molta il·lusió veure que hi ha joves amb interès. Veig molt potencial”, va afirmar el director. Però el missatge va anar acompanyat d’una recomanació clara: dominar l’anglès és primordial en una empresa amb presència global. Per la seva banda, el cap de robòtica de l'empresa, Josep Maria Serra, va destacar la necessitat de personal altament tecnificat: “Hi ha molts perfils d’enginyeria, però necessitem moltíssima gent formada en formació professional. La indústria necessita talent preparat i, sobretot, especialitzat”.