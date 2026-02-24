Mans Unides Sabadell declara la guerra a la fam amb la mirada posada a l’Àfrica occidental

Mans Unides Sabadell ha engegat una nova campanya anual amb un missatge clar de la pau com un camí imprescindible per erradicar la fam i la pobresa. Amb el lema “Declara la Guerra a la Fam”, l’entitat posa el focus en la relació directa entre els conflictes armats i les desigualtats que condemnen milions de persones a situacions límit. La responsable de MMUU Sabadell, Concepció Cabanes, remarca que “hi ha 59 conflictes armats actius en el món actualment. La xifra més alta des de la Segona Guerra Mundial”. La campanya vol conscienciar que darrere de cada dada hi ha persones concretes. “Aquests petits o grans assoliments transformen la vida d'algú. I això té un rostre”, subratlla Cabanes, recordant que l’acció solidària té un impacte real en comunitats vulnerables.
Aquest 2026, la mirada està posada a l’Àfrica occidental. El projecte porta per títol “Accés a l’educació de joves i empoderament de la dona a la barriada de Sam Sam a la comunitat de Pikine al Senegal – Àfrica Oest”. A la comunitat de Pikine, que supera el milió d’habitants, la barriada de Sam Sam concentra població amb molt baix poder adquisitiu, habitatges massificats i manca d’infraestructures bàsiques com l’aigua corrent, l’electricitat o el clavegueram. La iniciativa preveu construir dues aules de primària, una sala polivalent que farà de menjador per als 340 alumnes i 14 docents, espais per al professorat i serveis. A més, fora de l’horari lectiu, s’hi faran reforç escolar i tallers de salut i medi ambient. També s’hi formaran 200 dones del barri en capacitació i emprenedoria. En total, 554 persones es beneficiaran directament del projecte i unes 5.000 de manera indirecta.
L'entitat destinarà 60.000 euros al projecte. La responsable insisteix en la importància de la implicació ciutadana: “Necessitem voluntaris, que en som uns quants, sí, però necessitem més.” Explica que la tasca de Mans Unides no seria possible sense el compromís constant de persones que hi dediquen temps, idees i esforç de manera desinteressada, ja sigui organitzant activitats solidàries, fent difusió de les campanyes o ajudant en la gestió dels projectes. L’entitat anima la ciutadania a participar en les activitats solidàries i a col·laborar econòmicament, “encara que sigui poc, perquè una mica de cadascú fa pila”.