La Crida, en contra de les polítiques d'habitatge del govern municipal: "No hi hauria d'haver cap pis buit"

La Crida per Sabadell ha carregat contra la política d’habitatge "flagrant" del govern del PSC en una roda de premsa centrada en la gestió de les ocupacions i l’emergència residencial a Sabadell. La formació, que ha criticat les darreres declaracions de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en relació amb l'habitatge, considera que l’executiu local està prioritzant "els interessos dels grans tenidors, especuladors i fonts voltors per sobre de l’interès general". A part, denuncien que es vinculi l’ocupació amb la inseguretat i la delinqüència: "Des del PSC estan comprant el relat de l'extrema dreta i de les notícies falses de vincular l'habitatge amb la inseguretat, i són dos temes diferents", ha assegurat Oriol Rifer, portaveu de la formació. Des de l'Ajuntament de Sabadell, per la seva banda, asseguren que "vam ser molt clars quan ens vam posicionar en contra de les ocupacions conflictives" i que saben distingir entre aquells que ho fan per necessitat i els que no.
Segons han exposat, la majoria d’ocupacions afecten pisos de grans propietaris com bancs o fons d’inversió –80%– i no habitatges de particulars –4%–. En aquest sentit, han defensat que el problema real és l’existència de pisos sense cap habitant i han reclamat que es posin a disposició de la ciutadania per reduir el nombre de persones que es troben en aquesta situació. "No hi hauria d'haver ni un sol pis buit", comentaven des de la formació d'esquerres. A part, han denunciat la manca de resposta municipal davant casos de desnonament i han assegurat que hi ha famílies que no han rebut resposta a les seves sol·licituds d’ajuda. "D'aquí a dues setmanes hi haurà 23 famílies que seran expulsades de casa seva", ha recordat Rifer. Eloi Cortés, portaveu del Govern, però, ha assegurat posteriorment que "gràcies a les negociacions de l'Ajuntament de Sabadell i la Sareb s'ha aconseguit prorrogar el desallotjament".
Pel que fa a l’habitatge públic, han qualificat d’"insuficient" el ritme de construcció dels darrers anys i han posat en dubte els objectius del nou pla local d’habitatge: "Des del 2019 només s'han construït 229 pisos destinats a habitatge públic", diuen. "Clarament, no estan donant resposta a les necessitats i els interessos reals de la societat", han agregat. Finalment, han anunciat que continuaran fent seguiment del pla local d’habitatge i insistint en la necessitat de reforçar les polítiques socials i la mediació comunitària per garantir el dret a l’habitatge a la ciutat. "La conflictivitat no es resol criminalitzant l’ocupació, sinó abordant les causes estructurals de la crisi d’habitatge: la precarietat, l’especulació immobiliària i la manca de polítiques públiques efectives", conclouen des de la Crida en un comunicat.