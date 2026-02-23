Full de ruta contra la contaminació a Sabadell: mobilitat sostenible i més verd urbà

Sabadell dibuixa el seu nou full de ruta per aplacar la contaminació. El Ple municipal va donar llum verda al Pla d’Acció Sabadell Aire Net 2030, un document que recull mesures estructurades en quatre grans eixos: mobilitat, urbanisme, sensibilització ciutadana i seguiment de la qualitat de l’aire.
El pla concreta accions per reduir emissions contaminants, fomentar hàbits de mobilitat més sostenibles, prioritzar espais per a vianants i bicicletes, promoure l’ús del vehicle elèctric i ampliar les zones verdes i els boscos urbans. Tot plegat, expliquen des del govern municipal, amb un doble objectiu: descontaminar l’aire i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. “Sabadell pot incidir en la qualitat de l’aire”, expressa Eloi Cortés, portaveu del govern. El primer gran eix d’actuació és la mobilitat. El pla aposta per reforçar el transport públic, ampliar la xarxa de carrils bici i millorar els itineraris per a vianants, així com per impulsar el vehicle elèctric.
En aquest sentit, el portaveu del govern subratlla que “la millora de la qualitat de l’aire proposa una sèrie de mesures que van en diferents àmbits: el creixement del verd urbà, que és una de les línies fonamentals, o mesures vinculades a la mobilitat per reduir l’impacte del vehicle a Sabadell”. Cortés destaca especialment l’aposta pel transport públic: “ Transports Urbans de Sabadell (TUS) ja fa temps que va començar la transformació amb vehicles menys contaminants, com híbrids o elèctrics, i aquí és on podem posar el focus”.
De fet, ple municipal ja va aprovar l’octubre de 2025 l’inici del procés per adquirir 20 nous autobusos —onze híbrids i nou elèctrics— per a TUS, amb una inversió prevista de prop de 10 milions d’euros. Els nous vehicles s’incorporaran entre 2026 i 2027 i permetran que, ja al 2028, gairebé nou de cada deu autobusos que circulin per la ciutat siguin de baixes emissions. L’objectiu fixat per al 2031 és que la totalitat de la flota sigui de baixes emissions.
El segon eix és l’urbanisme, amb una clara aposta pel verd urbà. El pla preveu més plantació d’arbres, especialment en vies d’alta capacitat, com a eina per reduir la contaminació atmosfèrica i mitigar els efectes de la calor. “Un element estratègic és el creixement del verd urbà, amb més plantació d’arbres a vies d’alta capacitat de vehicles”, apunta Cortés. Finalment, un altre eix se centra en el control i seguiment de la qualitat de l’aire, amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat de les mesures i adaptar-les a les necessitats que es detectin.
Descens de la contaminació
El nou pla arriba en un context de millora dels indicadors. Els nivells de contaminació a Sabadell van baixar el 2025, tot just abans de l’entrada en funcionament de la zona de baixes emissions (ZBE) a la nostra ciutat. La concentració de diòxid de nitrogen (NO2), principal indicador de la pol·lució urbana, va caure un 6,4% a l’estació de la Gran Via. La mitjana anual es va situar en 26,3 micrograms per metre cúbic, el valor més baix de la sèrie històrica. La reducció va ser encara més notable al desembre, primer mes amb la ZBE ja en marxa, quan es va registrar un 8,5% menys que el mateix mes de l’any anterior. El diòxid de nitrogen és un gas tòxic generat principalment pel trànsit motoritzat a través de la combustió dels motors.
Tot i això, la ZBE ha quedat temporalment suspesa per decisió de la Generalitat arran de la situació a Rodalies. “Abans de posar en marxa la ZBE ja havíem millorat la qualitat de l’aire, i ara aquesta ZBE ha quedat temporalment suspesa. Es fa difícil conèixer l’impacte real de la seva aplicació, tot i que ja vam dir que seria limitat, especialment pel nombre de vehicles als quals s’aplica”, assenyala Cortés.
El document que es porta a aprovació incorpora la resolució de les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública i inclou noves dades i actuacions amb pressupostos específics. En la seva elaboració, l’Ajuntament ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat.