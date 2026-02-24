Front comú per fer créixer l'Aeroport de Sabadell: un 10% més d'hangars per potenciar l'activitat econòmica

Més activitat econòmica, més innovació i més formació. L’Aeroport de Sabadell vol anar més enllà i guanyar més altura, més velocitat de creuer. Aquest dimarts, les institucions impulsores del Hub Aeronàutic –Ajuntament de Sabadell, Aena, Consorci de la Zona Franca i Universitat Politècnica de Catalunya–, juntament amb els nous aliats –Cambra de Comerç, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Aeroclub Barcelona-Sabadell– s’han reunit per traçar el full de ruta a seguir en els pròxims anys per dotar el Hub d’un instrument estable que reforci la coordinació entre actors, afavoreixi la captació de talent i generi noves oportunitats empresarials en l’àmbit aeronàutic i aeroespacial.
“Queden poques setmanes per tancar la forma jurídica d’aquest Hub. El que busquem és tenir capacitat per poder operar, per donar més força al projecte, que és de caràcter publicoprivat, per tant, una clara aposta del sector econòmic, institucional i universitari que ens unim i que ens centrem en aquest projecte estratègic”, ha assegurat l’alcaldessa Marta Farrés, durant l’atenció als mitjans posterior a la reunió, acompanyada dels màxims representants dels integrants del Hub Aeronàutic.
Més enllà dels aspectes jurídics de constitució del Hub, el més rellevant de la posada en escena d’avui és el compromís d’Aena, el gestor aeroportuari de l’Aeroport de Sabadell, d’augmentar la superfície d’hangaratge –avui de 20.000 m2– que disposa l’aeròdrom sabadellenc. Un primer pas, després de mesos de converses, que posa fil a l’agulla a una demanda llargament reivindicada dels principals agents del sector aeronàutic i econòmic de Sabadell i de la comarca per fer créixer l’Aeroport, no en nombre d’operacions sinó en valor afegit.
Malgrat que no hi hagi terminis d’execució –pròximament s’ha d’iniciar la licitació pública– sí que el director de l’Aeroport de Sabadell, Carlos Gallardo ha assegurat que “l’actuació immediata és l’ampliació de fins a quatre hangars a la zona nord, al voltant de 530 m² cada un, d’activitat en consonància amb la qual s’hi desenvolupa als que estan emplaçats en aquesta zona de l’aeroport”. Preguntat sobre una hipotètica ampliació en la zona est, Gallardo no ha tancat la porta a aquesta possibilitat, afegint que “estem parlant com es pot consolidar l’aprofitament d’aquest espai, però sí que és veritat que aquestes actuacions serien més a llarg termini”.
El director de l`Aeroport, Carlos Gallardo, durant la seva intervenció
V. CASTILLO
Relacionat amb aquesta qüestió, Farrés ha explicat que s’han identificat empreses industrials amb capacitats tecnològiques provinents de sectors com l’automoció o el ferrocarril amb potencial d’entrada al sector aeroespacial. “Aquí a l’entorn hi ha 37 empreses relacionades amb l’àmbit de l’aeronàutica, que generen al voltant de 100 milions d’euros de facturació agregada. Tenim empreses que ens diuen que tenen aquesta necessitat, de ser a peu de pista. A curt termini serà una realitat, unes quantes peces més a disposició i a mitjà termini esperem que en puguin ser més”.
Millores per deixar de fer una "gimcana"
Paral·lelament, el futur desenvolupament del Hub anirà acompanyat de la millora i creació de nous accessos, en coordinació amb l’Ajuntament de Sabadell. Es preveu un nou accés principal a la part nord-est, més propera a Sabadell Sud, que facilitarà la connexió directa amb els polígons industrials i l’estació de tren. Prèviament, es millorarà l’accés actual per optimitzar la funcionalitat de les entrades i sortides. "Aquest creixement empresarial anirà acompanyat d'una millor connexió territorial, d'una millora dels accessos a l'aeroport per integrar-lo a 'activitat econòmica i que sigui més fàcil entrar a l'aeroport i no haver de fer una gimcana", ha explicat Farrés.
Aquesta actuació anirà lligada a la fase 3 del Portal Sud, que inclou habilitar un carril bici i un camí per a vianants des del sud de la ciutat fins a Sant Pau de Riu-sec, al traçat de l’antiga carretera, a més de la plantació d’arbrat en aquesta zona. Unes actuacions, aquestes darrere, que, com a mínim, hauran d'esperar un parell d'anys: "això té uns terminis, i abans de dos serà impossible beure cap realitat física. Esperem acabar aquesta legislatura començant la tercera fase", ha afegit l'alcaldessa de Sabadell.