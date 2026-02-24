Kawtar Amzzane, guanyadora d'un premi de ciència amb un treball "brillant" sobre l'Alzheimer: "M'ha inspirat pel futur"

Amb només 16 anys, Kawtar Amzzane parla de tecnicismes del món de la ciència i de la salut amb una naturalitat sorprenent. L’alumna, que actualment cursa primer de batxillerat de l’Institut Jonqueres, ha estat la guanyadora de la darrera edició del programa Ciència per Nadal amb el treball “Combatent l’Alzheimer: L’evidència del Neuroprod”.
El seu projecte analitzava l’eficàcia d’un medicament experimental per tractar l’Alzheimer a partir de dades estadístiques. “Vam comparar els resultats abans i després de 18 mesos entre un grup que prenia el fàrmac i un altre que prenia placebo”, explica. L’estudi seguia el model de doble cec i exigia calcular diversos paràmetres per poder extreure conclusions. El veredicte? El medicament era eficaç, però no exempt de riscos. “Vam veure que funcionava, però tenia efectes secundaris, com un augment de les hemorràgies”, detalla.
El treball era individual i el va completar en aproximadament una setmana, compaginant-lo amb la resta d’assignatures. Creu que el jurat va valorar especialment la claredat del seu pòster: “Estava molt ben resumit, dividit en introducció, experiment i conclusions, i amb moltes imatges que ajudaven a entendre-ho”. De fet, la ponent d’aquesta edició, la doctora Anna Mas, neuròloga especialista en malalties degeneratives, va valorar molt positivament el projecte de la Kawtar.
La ciència, un món que la fascina
Apunta maneres, i, de fet, s’imagina un futur laboral molt estretament lligat a la ciència, que és el que més li agrada. Les seves assignatures preferides són biologia i química i té clar que voldria dedicar-se a “alguna cosa relacionada amb els laboratoris”. Participar en el projecte li ha reforçat la vocació: “M’ha agradat molt fer els càlculs i veure que tot això que he fet pot tenir un impacte real en la nostra vida”. “M’ha inspirat a tirar cap aquesta via”, afegeix la guanyadora. El certament va cloure el passat desembre, entre centenars d’alumnes que presentaven projectes diversos.
Com a reconeixement, la guanyadora podrà participar en un Casal Tecnològic d’Estiu de 20 hores amb temari a triar dins de les més de 10 opcions que ofereix Codelearn.