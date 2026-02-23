“No ens creiem el pla Sabadell Aire Net 2030 mentre es manté una ZBE descafeïnada”

L’aprovació del pla d’acció Sabadell Aire Net 2030 no ha estat exempt de crítiques. Només el govern i Junts han donat suport a la mesura, entre retrets de la resta de grups, que qüestionen tant l’ambició com l’eficàcia de les mesures previstes. Des d’ERC, el regidor Santi Valls ha lamentat que el document “està lluny de ser una eina de planificació ambiental”, i ha advertit que no n’hi ha prou amb gestionar emissions, sinó que “cal evitar generar-ne de noves”. Joan Mena, des de Sabadell En Comú Podem, ha estat especialment crític: “No ens creiem aquest pla”.
Mena ha assenyalat contradiccions entre els objectius del pla i projectes com el futur pàrquing del Centre, una ZBE que considera descafeïnada o la ronda Nord. Hi coincideix Guillem Fuster, regidor de la Crida, que afegeix que “cal ampliació de la xarxa de sensors”. En canvi, Cuca Santos, des del PP, comparteix la prioritat d’abordar els reptes de sostenibilitat, però considera que el plantejament “perjudica la mobilitat de molts veïns”, “pot afectar a l’economia local i petit comerç”, sosté la popular.
“Les mesures proposades no canviaran la situació actual i el pla no genera obligacions”, critica també Gabriel Fernàndez, regidor no adscrit. La regidora Katia Botta (Junts), però, sí que va valorar positivament la incorporació de millores sorgides de les al·legacions, però ha advertit que l’aprovació no pot suposar el tancament del debat: “Ara cal desplegar-lo amb ambició”.