FOTOS | Primer dia de vaga als Ferrocarrils de la Generalitat: "Els serveis mínims es compliran, almenys"

El matí a les andanes de les estacions dels Ferocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat notablement diferent del de la resta de dies. Arran de la vaga convocada per Semaf durant aquest dimarts i dimecres per “millorar la seguretat” de la xarxa i forçar que es compleixin "una dotzena de reivindicacions", el Departament d'Empresa i Treball va fixar uns serveis mínims especials pels dies que duri l'aturada: de 6 h a 9 h i de 16 h a 18 h hi ha un servei del 50%; de 23 h a 00 h, del 25% i la resta d'hores els trens operaran amb el servei habitual. Per aquest motiu, els trens anaven més plens del que és habitual i els vagons s'han omplert més ràpid del compte per la menor freqüència de pas dels combois.
De totes maneres, des de l'operadora asseguren que "els serveis mínims establerts s'estan complint amb normalitat", i així ho valoren alguns usuaris: "Ens trobem molt poques vegades amb una vaga de Ferrocarrils, però almenys sabem que els horaris que diuen es compliran", explicava la Marta Sans, que es dirigia cap a Barcelona des de l'estació de Sabadell Plaça Major. Tot i això, hi havia cert nerviosisme per l'hora de tornada de la universitat, principalment, a les hores del migdia: "Ja veurem com estarà el tren quan tornem, però per sort serem a la UAB i només tenim tres parades", deien un grup d'amigues. A pesar de l'increment d'usuaris als vagons i un cert nerviosisme derivat de la incertesa de la tornada, però, la jornada de vaga està seguint un transcurs "normal", sense incidències. A l'estació de Sabadell Nord la situació no ha estat gaire diferent a la resta de dies i la tranquil·litat regnava tant als torns com a les andanes.
Vaga durant el Mobile World Congress
A part de la vaga convocada per aquest dimarts i dimecres, que tindrà afectacions minoritàries, també hi ha una aturada programada pels dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb el Mobile World Congress (MWC). Davant d'això, la Generalitat de Catalunya ha elevat els serveis mínims fins al 66% perquè es calcula que hi haurà un increment notable d'usuaris. Segons l’ordre del departament, el sindicat haurà de complir amb aquests serveis en les franges de 6 h a 9 h i de 16 h a 18 h. Tanmateix, a la resta d’hores els serveis mínims establerts són del 25% i el 33%, respectivament.
Fotos de David Chao i Juanma Peláez