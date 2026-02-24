Els taxis de Sabadell apujaran les tarifes un 2,2% de mitjana a partir del març de 2026

Els usuaris del servei de taxi de Sabadell pagaran més a partir del 24 de març de 2026. Les noves tarifes aprovades preveuen un increment mitjà ponderat del 2,2%, una xifra al límit del 2,21% fixat per la Comissió de Preus de Catalunya per a l’actualització de preus regulats.
Aquest ajust afectarà els dos mòduls tarifaris vigents, que diferencien entre el servei habitual en dies feiners i el servei en horaris nocturns, caps de setmana i festius. En el primer cas, la baixada de bandera passarà de 3,50 euros a 3,60 euros, mentre que el preu per quilòmetre recorregut augmentarà de 1,33 a 1,35 euros. També s’incrementaran l’hora d’espera, que passarà de 23,35 a 23,86 euros, i el suplement de recollida, que s’elevarà fins als 1,85 euros.
Pel que fa al segon mòdul, que s’aplica en franges horàries especials, la baixada de bandera s’incrementarà de 3,60 a 3,70 euros i el cost per quilòmetre pujarà fins als 1,47 euros. L’hora d’espera experimentarà un dels augments més destacats, passant de 24,38 a 25 euros. Els suplements nocturns i en dies festius també s’actualitzaran: el servei en caps de setmana passarà de 2,45 a 2,50 euros, mentre que el de festes especials augmentarà de 4,00 a 4,10 euros.
Un altre dels canvis previstos és el suplement per a grups de més de quatre passatgers, que passarà de 4,50 a 4,60 euros, amb un increment del 2,22%. Aquest percentatge queda per sota del màxim autoritzat per l’organisme regulador de preus de Catalunya, fet que confirma una actualització moderada.