Galets i torrons, i molta ciència aquest Nadal 2025 a Sabadell

La vuitena edició del programa Ciència per Nadal aborda entre estudiants de secundària i experts les malalties degeneratives que afecten el cervell. Hi participen cinc instituts de Sabadell

Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 15:53
Actualitzat el 17 de desembre de 2025 a les 16:02

L’Auditori del Casal Pere Quart va bullir dimarts a la tarda d’activitat científica en el marc de la novena edició del programa Ciència per Nadal a Sabadell. Prop d’un centenar d’alumnes de primer de batxillerat van canviar els llibres pel microscopi i van posar sobre la taula tot un trimestre d’investigació sobre les malalties degeneratives del cervell, en aquest acte de cloenda. Els centres que hi van participar van ser l’Escola Ramar-2, l’Institut Jonqueres, l’Institut Pau Vila, l’Institut Miquel Crusafont i l’Institut Arraona

Els pòsters exposats per cada grup d’alumnes permetien als estudiants compartir hipòtesis, resultats i conclusions amb la ponent de l’edició, la doctora Anna Mas, metgessa de l’Hospital Sant Andreu i de la Fundació Althaia, coordinadora de l’àrea de Cognició de la Catalunya Central i membre del grup de Trastorns de Moviments i de Cognició de la Societat Catalana de Neurologia. Durant la sessió, que va ser conduida per la sabadellenca Elisabet Carnicé, els estudiants van poder interpel·lar directament la doctora Mas, plantejant dubtes i aprofundint en qüestions com els factors ambientals i d’estil de vida que poden influir en el desenvolupament de demències. 

 

Dos projectes premiats

El primer premi al millor pòster va ser per Kawtar Amzzane, de l’Institut Jonqueres, amb el treball “Combatent l’Alzheimer: L’evidència del Neuroprod”. Com a reconeixement, la guanyadora podrà participar en un Casal Tecnològic d’Estiu de 20 hores amb temari a triar dins de les més de 10 opcions que ofereix Codelearn. El segon premi, compartit per Laia Agulló, Marina Robles i Irina Ortega, de l’Institut Pau Vila, amb el pòster “Neuroprod: Cervell en risc d’hemorràgia”, inclou un val per una quota de soci d’un mes i un regal promocional del Club Natació Sabadell per a cadascun dels autors. 

 

El projecte, que va néixer el 2018 a partir d’una iniciativa de la secció de Ciència i Tecnologia de la Fundació Bosch i Cardellach amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics Sabadell–Sant Quirze i l’Ajuntament, va obrir-se també a la ciutadania durant la tarda amb una conferència-col·loqui a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, també a càrrec de la doctora Mas. Tot, amb l’objectiu de generar debat i conscienciació sobre com cuidar el cervell al llarg de la vida. 

Cada any, es tria un tema científic d’actualitat i es compta amb un ponent de referència. En edicions anteriors s’han tractat qüestions com la reescriptura dels gens, la recerca de vacunes, les fluctuacions del clima o l’evolució de l’univers. 

