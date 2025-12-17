El preu del transport públic no augmentarà aquest 2026: "Ha de ser un servei accessible, assequible i universal"

El Govern de la Generalitat de Catalunya i els Comuns han acordat mantenir les actuals bonificacions al transport públic durant l'any 2026. Així ho va anunciar la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, en una roda de premsa després de reunir-se amb la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Amb aquest acord, el preu de la T-Jove i de la T-Usual continuarà bonificat al 50% en totes les zones de Catalunya. Albiach va apuntar que, "en principi", així com s'ha fet fins ara, la Generalitat i l'Estat assumiran la bonificació en un 30% i en un 20%, respectivament.
Paral·lelament, la dirigent dels Comuns va assegurar que la rebaixa serà "compatible" amb l'abonament anunciat dilluns per Pedro Sánchez, que posa a disposició un abonament únic de transport vàlid a tot l'Estat i que costarà 60 euros mensuals, 30 per als menors de 26 anys. Durant les darreres setmanes, Govern i Comuns ja havien mantingut converses sobre les tarifes del transport públic per tal que es mantinguessin les bonificacions que existien fins ara i no hi hagués un encariment dels preus a partir de l'1 de gener, però havien acabat sense acord. Finalment, però, es va poder arribar a un pacte per no encarir el preu del transport a la ciutadania i allargar les ajudes per part dels òrgans públics. "A partir de l'1 de gener es mantindran les bonificacions als abonaments durant tot el 2026", va celebrar Albiach. Segons la dirigent dels Comuns, el fet de mantenir la rebaixa suposa "un estalvi molt important" per a les famílies en un moment en què el cost de la vida "ofega milers de llars".
La reacció a Sabadell
L'acord ha estat celebrat amb força des del grup municipal Sabadell En Comú Podem. El seu portaveu, Joan Mena, assegura que "era una línia vermella, ja que el preu del transport públic és fonamental per a milers de catalans". A part, assegura que des de fa molt temps han defensat aquest acord perquè el transport ha de ser "accessible, assequible i universal". Així, amb l’acord, la T-Jove es mantindrà amb un preu de 44 euros i la T-Usual, de 29. En el cas que s’hagués suprimit la bonificació el cost s’hauria doblat i seria de 88 euros i 44 euros, respectivament. “La bonificació del 50% no ha estat una concessió, sinó una política pública ben orientada que ha permès protegir a la gent treballadora, que és la gent que sosté aquest país", conclou Mena.