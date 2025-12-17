Els sabadellencs, per sobre la mitjana catalana en ingressos salarials

Els sabadellencs van cobrar, de mitjana, 31.852 euros bruts, l’any 2024. Més de 100 euros d’ingressos salarials que la mitjana catalana, segons es desprèn de la darrera Estadística de salaris territorial que ha publicat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
Les dades extretes a partir de la mostra contínua de vides laborals també situen per damunt de la mitjana poblacions com Castelldefels (38.570), Barcelona (36.466), Cerdanyola del Vallès (34.631), Granollers (32.984) i Sant Cugat, el municipi vallesà que encapçala amb 54.500 euros bruts els ingressos salarials de municipis de més de 50.000 habitants a Catalunya. La cocapital del Vallès Occidental, Terrassa, se situa per sota els 30.000 euros bruts anuals (29.988).
Per branca d'activitat econòmica, els ingressos salarials bruts més elevats a Catalunya el 2024 corresponen als afiliats a la branca de Comunicacions, activitats financeres i immobiliàries (45.469 euros) i a la d'Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (38.544 euros).
Per tipus de contracte, els ingressos salarials bruts dels afiliats a la Seguretat Social amb contracte indefinit se situen en 31.804 euros, mentre que els dels afiliats amb contracte temporal, en 25.788 euros.
Per tipus de jornada, el 2024 els ingressos salarials bruts dels residents a Catalunya que treballen a temps complet se situen en 34.171 euros, davant dels 18.703 euros de qui treballa a temps parcial.
7.000 euros
Entre la població sabadellenca, un sabadellenc cobra, de mitjana, 35.271 euros bruts, mentre que una sabadellenca cobra de mitjana 7.026 euros menys (28.191 €). A Sant Cugat, la bretxa frega els 20.000 euros, 63.625 euros la retribució bruta per a un santcugatenc i 45.705 € per a les santcugatenques.