Relleu a la presidència d’AEPCRO

Canvi a la presidència presidència de l’Associació d’Empresaris del Polígon de Can Roqueta (AEPCRO). Jose Racionero, de l’empresa Ais Vision, és des del passat 11 de desembre, el nou president d’AEPCRO, agafant el relleu de Jaume Llop, fins ara al capdavant de l’associació d’empresaris, qui continuarà com a vicepresident.
En aquesta nova legislatura, que mantindrà l’esperit continuista, la Junta continuarà centrada en “impulsar estàndards superiors en matèria de neteja, mobilitat, manteniment de carrers, asfalt i senyalització, aspectes imprescindibles per garantir un espai competitiu i adequat a les necessitats de les empreses del polígon”, apunten en un comunicat. Així mateix, la nova Junta encapçalada per Racionero vol donar un nou impuls amb la voluntat de promoure “projectes engrescadors que aportin beneficis amplis tant a les empreses associades com al conjunt de l’entorn industrial”.
Coincidint amb els canvis a la Junta Directiva de l’entitat, des d’AEPCRO tornen a alertar de la “situació d’estancament” en aspectes com “neteja, mobilitat i manteniment” al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) de Can Roqueta. Una qüestió que fa mesos ja va denunciar AEPCRO, i que des del govern es van “comprometre a revertir la situació de deixadesa acumulada i a establir un mecanisme de treball continuat, acordant trobades trimestrals per garantir un seguiment de les actuacions”, asseguren des d’AEPCRO. Amb la recent sortida del govern del fins ara tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas, des de l’entitat apunten que la reestructuració del govern obre un “període d’incertesa sobre la continuïtat de l’esperit mostrat, que havia manifestat –Matas– una clara voluntat de col·laboració amb el teixit empresarial del polígon”.
És per aquest motiu que consideren “imprescindible reprendre com més aviat millor” el full de ruta seguit fins ara amb Montse González, tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Economia i Serveis Centrals. “Esdevé essencial garantir que les necessitats del polígon de Can Roqueta continuïn essent ateses amb la diligència i la prioritat que requereixen”, defensen.