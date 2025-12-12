Qualla Kids guanya l’Impulsa Startup 2025

L’empresa emergent sabadellenca Qualla Kids va ser l’escollida guanyadora del programa Impulsa Startup, impulsat per la Cambra de Comerç de Sabadell, en el marc del Demo Day, celebrat dijous passat i que va reunir els representants de vuit projectes tecnològics de diversos àmbits, així com representants institucionals, mentors i membres del jurat.
L’empresa,especialitzada en solucions digitals per a la gestió de centres escolars i extraescolars, es va endur un premi dotat amb 4.800 euros gràcies a una proposta que combina innovació, escalabilitat i un creixement sostingut tant a Catalunya com a altres territoris de l’Estat i de Llatinoamèrica, com el Perú o Colòmbia: “Hi havia gent molt potent entre els finalistes. I això encara fa més il·lusió quan et reconeix una entitat de la ciutat, amb projectes emprenedors tan interessants”, explica Carles Porta, cofundador de Qualla Kids.
El premi, a més de la dotació econòmica, dona la possibilitat a Qualla Kids a optar per ser seleccionada per presentar el seu projecte a l’edició del 2026 del 4YFN i optar a convertir-se en una de les dues millors empreses emergents a escala estatal del programa, amb premis dotats amb 12.000 i 7.200 euros, respectivament.
Des de la seva fundació el gener de 2022, la companyia sabadellenca Qualla Kids ha convertit una necessitat aparentment senzilla —millorar la comunicació entre centres i famílies— en una plataforma flexible i potent. “Nosaltres vam néixer amb la finalitat de crear una eina perquè les persones poguessin recollir els alumnes d’una manera ordenada, segura i eficient”, afegeix Porta. Segons relata, però, va ser en les primeres reunions amb escoles quan van més necessitats a cobrir, una finestra d’oportunitat: “Quan vam anar a parlar amb els centres, ens van demanar diverses coses. Pràcticament, el 95% dels canvis que hem incorporat a l’aplicació venen dels pares. Ens ho demanaven perquè els estalviava temps, millorava l’eficiència i reduïa errors en la transmissió d’informació.”
El Demo Day també va premiar Gica0, amb el segon premi, dotat amb 1.600 €, en reconeixement de la seva plataforma de gestió integral del cicle de l’aigua. L’eina permet controlar la qualitat en indústries contaminants, supervisar abocaments i garantir el compliment normatiu mitjançant un sistema robust i eficient.
L’empresa premiada en aquesta edició d’enguany presta servei a l’Agència Catalana de l’Aigua, a diversos ajuntaments catalans com els de Sabadell i Terrassa i a companyies com Trafisa i Dekra.es com Trafisa i Dekra.