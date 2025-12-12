Yomovo obre tres nous concessionaris BYD

El grup sabadellenc Yomovo, que neix de la fusió dels històrics grups d’automoció Vallescar i Maas, ha obert recentment tres noves instal·lacions de la mà de BYD, marca xinesa referent en vehicles electrificats i tecnologia de bateries.
Amb aquestes tres obertures, que es basen en el model de proximitat al client i que s’ubiquen a Vic, Igualada i Sant Fruitós del Bages, el grup preveu assolir unes vendes de 700 unitats. “Yomovo ha estat un dels primers grups a identificar el creixement de BYD, cosa que ens va portar a apostar decididament per l’obertura, en molt poc temps, dels tres concessionaris que avui ja són autèntics espais de mobilitat del futur”, apunta Agustí Garcia Sala, director de divisió i membre del Consell d’Administració de Yomovo.
Per la seva part, des de la marxa xinesa, Alberto de Aza, director general de BYD a Espanya, destaca la importància de l’expansió de la marca al costat de Yomovo subratllant que “volem acostar aquesta tecnologia a un nombre més elevat de persones, transformant la forma en què ens desplacem i contribuint a un futur més net i eficient per a tothom. El nostre objectiu és tancar 2025 amb més de 100 concessionaris a tot Espanya”.
En l’actualitat, BYD se situa entre les deu marques més venudes al canal de particulars i destaca com un dels principals referents en el segment de vehicles 100% elèctrics. Les tres obertures, segons apunta la companyia, han de representar “un impacte directe en les perspectives de creixement econòmic de la companyia i en la creació d’ocupació, amb la incorporació de nous professionals al llarg de l’any vinent com a part del pla d’expansió de Yomovo”.
Més de 200 unitats
A la comarca, entre els concessionaris de Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat que comercialitzen els vehicles de la marca BYD, del grup Quadis, han assolit unes vendes de més de 220 unitats, segons les darreres dades de la patronal catalana de la distribució de l’automòbil, Fecavem, referents al període de gener a novembre d’enguany.
D’entre els prop de deu models de la marca xinesa, el podi l’ocupen el model BYD Seal U, amb 81 unitats matriculades, seguit dels models BYD Dolphin Surf i Atto 3, amb 54 i 23 unitats, respectivament.